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13:13 (мск), источник: ТАСС

Песков: Путин воспринимает «Единую Россию» как партию, не убегающую от ответственности

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин воспринимает «Единую Россию» как партию власти, которая не боится брать на себя ответственность и решает насущные проблемы. Такое мнение в беседе с журналистами во вторник высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Он относится к ней как к партии власти, которая уже на протяжении многих лет является инициатором очень важных процессов, которые ведут к постепенному улучшению социально-экономических показателей развития нашей страны. Это партия власти, которая далека от популизма, которая не уходит от ответственности за все происходящее и которая не боится брать на себя эту ответственность с тем, чтобы решать насущные проблемы. Вот так относится к этой партии президент», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля напомнил, что Путин на протяжении долгого времени остается лидером партии и поддерживает эту политическую силу.
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Говоря о вероятности ребрендинга и о том, что президенту хотелось бы поменять в «Единой России», пресс-секретарь подчеркнул, что «партия постоянно меняется, она развивается, она растет вместе со страной, вместе с политической системой». «Появляются новые лица, их не мало. Поэтому процесс обновления партии — он естественный и постоянный», — заметил Песков.

Представитель Кремля не стал комментировать причины отсутствия председателя «Единой России» Дмитрия Медведева на встрече Путина с представителями партии, которая прошла в воскресенье на Поклонной горе. «В воскресенье он [Медведев], действительно, не принимал участие [в этой встрече]. Но я вам, честно говоря, не могу сказать, почему точно», — отметил Песков.

Он также затруднился ответить на вопрос, будет ли Медведев присутствовать на съезде единороссов во вторник, сославшись на то, что не видел списка участников. За уточнением этой информации пресс-секретарь президента предложил обратиться непосредственно в партию.

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