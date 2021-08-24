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13:38 (мск), источник: РБК

Россия усилила военную базу в Таджикистане на фоне событий в Афганистане

На вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане поступили новые противотанковые ракетные комплексы «Корнет». Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Источник: РИА "Новости"

«Новые комплексы находятся на вооружении артиллерийских подразделений российского соединения», — говорится в сообщении.

В ЦФО напомнили, что ПТРК «Корнет» могут поражать бронированную технику противника и воздушные цели, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Максимальная дальность стрельбы составляет 5,5 км, минимальная — 100 м.
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«Интерфакс» указывает, что военную базу России в Таджикистане решили усилить на фоне событий в Афганистане. О том, что ситуация в республике не представляет опасности для России, но все же требует пристального внимания, ранее говорил замглавы Минобороны России Андрей Картаполов.

Накануне, 23 августа, военнослужащие 201-й российской военной базы провели учения с транспортно-боевыми и ударными вертолетами в горах.

Учения проходили с участием боевых вертолетов Ми-24, а также десантно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ5−1 на полигоне «Ляур». Военные отрабатывали уход от ударов переносных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и вертолетные засады.

После того как в апреле США объявили о начале вывода войск из Афганистана, в стране активизировались талибы (террористическое движение «Талибан» запрещено в России). В середине августа они захватили столицу республики Кабул и объявили о контроле над Афганистаном. В тот же день из страны бежал президент Ашраф Гани.

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В начале июля Таджикистан попросил участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) помочь укрепить границу с Афганистаном. Постпред Таджикистана в ОДКБ Хасан Султонов сообщил о столкновениях между талибами и правительственной армией в приграничных с Афганистаном районах.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась пообещал, что организация окажет Таджикистану помощь, если появится угроза со стороны Афганистана.

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 18 августа обсудили ситуацию в Афганистане и договорились продолжать контакты между заинтересованными ведомствами насчет обстановки в регионе.

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