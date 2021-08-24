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15:23 (мск), источник: РБК

Кремль ответил на данные о переговорах Путина и Байдена по Афганистану

Еще до финала вывода войск США из Афганистана и коллапса страны под давлением террористов ситуацию в стране обсуждали Байден и Путин, сообщил Кремль. Однако детали переговоров остаются закрытыми.

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Москва действительно обсуждала с Вашингтоном вопрос о возможном выводе войск США из Афганистана еще до того, как в стране «случился коллапс», но детали переговоров не транслировались публично. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема Афганистана на встрече Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня, передает корреспондент РБК.

Да, действительно, можно сказать одно, что еще когда не случился афганский коллапс, действительно тема Афганистана и на тот момент предстоящее окончание вывода войск из Афганистана затрагивались на переговорах. Но нюансы мы, как правило, не транслируем в публичной плоскости.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
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По итогам встречи с Владимиром Путиным в Женеве 16 июня президент США Джо Байден сообщал, что тема Афганистана затрагивалась во время переговоров. «Мы говорили о том, как каждый из нас может способствовать, чтобы объединить усилия для предотвращения подъема терроризма в Афганистане», — говорил Байден. «[Путин] сказал, что надеется, что мы сможем поддерживать мир и безопасность, и я сказал, что это во многом связано с ним, и он указал, что он готов помогать в Афганистане», — передавал слова российского лидера американский президент.

Но позже The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленных американских и российских чиновников написала, что Путин во время встречи с Байденом выступил против того, чтобы военнослужащие США играли какую бы то ни было роль в странах Средней Азии.

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«Коммерсантъ» в июле писал, что Путин обсуждал с Байденом на саммите в Женеве возможность задействовать российские базы в Таджикистане и Киргизии. Об итогах этих обсуждений не сообщалось. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда подтвердил РБК, что «тема Афганистана обсуждалась».

После того, как в апреле США начали выводить свои войска из Афганистана, «Талибан», террористическая и запрещенная в России группировка, начал наступление. К 15 августа вся территория Афганистана была полностью захвачена талибами. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. В Афганистане остается небольшой американский контингент, обеспечивающий эвакуацию иностранных граждан из аэропорта Кабула. Дедлайном по выводу всех сил и завершению эвакуации Джо Байден называл 31 августа.

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