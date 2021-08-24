15:55 (мск), источник: Daily Storm
Пламя повсюду: на Урале из-за лесного пожара перекрыли федеральную трассу — видео
Участок дороги недалеко от города Ревда Свердловской области не откроют, пока не потушат огонь.
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Федеральную трассу
«Через село Первомайское, поселок Билимбай или через Первоуральск. Выезд на Первоуральск на 326 км. Дорогу не откроем, пока не потушат пожар», — цитирует ТАСС представителя ФКУ «Уралуправтодор».
Как сообщали местные СМИ, площадь природных пожаров в Свердловской области превысила 1,7 тысячи гектаров. Самые крупные пожары были зафиксированы под Первоуральском и в Камышловском лесничестве. Столицу Урала, город Екатеринбург, окутал смог и местные жители отмечали, что чувствуется сильный запах гари.
Этим летом огонь охватил многие регионы России. Сильнее всех пострадала Якутия, где пожары затронули 78% лесных массивов. Кроме этого, стихия проникла в Иркутскую область и Красноярский край. В последнем люди начали задыхаться от смога, который окутал около 900 населенных пунктов.
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