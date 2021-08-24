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15:55 (мск), источник: Daily Storm

Пламя повсюду: на Урале из-за лесного пожара перекрыли федеральную трассу — видео

Участок дороги недалеко от города Ревда Свердловской области не откроют, пока не потушат огонь.

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Федеральную трассу Пермь-Екатеринбург возле города Ревда в Свердловской области закрыли для автомобилистов из-за большого природного пожара. В окрестностях горы Волчиха горит лес. В Сети появились кадры машин, проезжающих буквально сквозь пламя и клубы дыма. Дорожники организовали объезд участка и говорят, что трасса будет открыта только когда опасность минует.

«Через село Первомайское, поселок Билимбай или через Первоуральск. Выезд на Первоуральск на 326 км. Дорогу не откроем, пока не потушат пожар», — цитирует ТАСС представителя ФКУ «Уралуправтодор».

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Как сообщали местные СМИ, площадь природных пожаров в Свердловской области превысила 1,7 тысячи гектаров. Самые крупные пожары были зафиксированы под Первоуральском и в Камышловском лесничестве. Столицу Урала, город Екатеринбург, окутал смог и местные жители отмечали, что чувствуется сильный запах гари.

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Этим летом огонь охватил многие регионы России. Сильнее всех пострадала Якутия, где пожары затронули 78% лесных массивов. Кроме этого, стихия проникла в Иркутскую область и Красноярский край. В последнем люди начали задыхаться от смога, который окутал около 900 населенных пунктов.

По подсчетам Daily Storm, в течение 2021 года в этих трех регионах на борьбу со стихией выделили как минимум 2,3 миллиарда рублей.

21 июля президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что из-за засухи на большей части страны вряд ли возможно было избежать ситуации с пожарами. По словам главы государства, не во всех регионах удалось быстро потушить возгорания. Глава МЧС Евгений Зиничев доложил, что в стране с начала лета было зафиксировано более 11 тысяч очагов лесных пожаров.

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