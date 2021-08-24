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17:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Уволен замглавы СКР Ростислав Рассохов

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя председателя Следственного комитета России (СКР) генерала-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова. В последнее время он лишился большей части своих полномочий. По некоторым данным, господин Рассохов может перейти на работу в Генпрокуратуру.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Увольнение с должности генерала Ростислава Рассохова большим сюрпризом в ведомстве не стало. Как ранее сообщал «Ъ», недавно председатель СКР Александр Бастрыкин перераспределил полномочия между своими заместителями.

В соответствии с приказом главы ведомства контроль за всем следствием в центральном аппарате комитета был впервые передан первому заместителю руководителя СКР генерал-лейтенанту Эдуарду Кабурнееву.

Ранее эту функцию он делил с Ростиславом Рассоховым, который осуществлял контроль за Главным управлением по расследованию особо важных дел. На Рассохова тем же приказом был возложен контроль за деятельностью главков и управлений комитета, дислоцированных в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, а также надзор за работой ведомственного санатория «Родина». Это являлось заметным понижением, поэтому неудивительно, что генерал подал рапорт об увольнении.

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В центральном аппарате СКР Ростислав Рассохов работал с момента создания следственного ведомства, пройдя путь от следователя по особо важным делам до начальника следственного главка. Затем он был назначен зампредом ведомства.

Рассохов, в отличие от большинства сотрудников СКР, является выходцем из органов внутренних дел, в которых также в основном занимался следственной работой, а не из прокуратуры. Милицию он покинул с медалью «За отличие в охране общественного порядка».

По некоторым данным, уже в скором времени Ростислав Рассохов может оказаться в Генпрокуратуре.

Как говорят источники «Ъ», он может претендовать на должность первого заместителя генерального прокурора, которую сейчас занимает Александр Буксман.

Господину Буксману в этом году исполняется 70 лет, а это предельный возраст работы в его должности.

Александр Александров

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