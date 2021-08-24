17:41 (мск), источник: Коммерсантъ
Уволен замглавы СКР Ростислав Рассохов
Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя председателя Следственного комитета России (СКР)
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Увольнение с должности генерала Ростислава Рассохова большим сюрпризом в ведомстве не стало. Как ранее сообщал «Ъ», недавно председатель СКР Александр Бастрыкин перераспределил полномочия между своими заместителями.
Ранее эту функцию он делил с Ростиславом Рассоховым, который осуществлял контроль за Главным управлением по расследованию особо важных дел. На Рассохова тем же приказом был возложен контроль за деятельностью главков и управлений комитета, дислоцированных в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, а также надзор за работой ведомственного санатория «Родина». Это являлось заметным понижением, поэтому неудивительно, что генерал подал рапорт об увольнении.
В центральном аппарате СКР Ростислав Рассохов работал с момента создания следственного ведомства, пройдя путь от следователя по особо важным делам до начальника следственного главка. Затем он был назначен зампредом ведомства.
Рассохов, в отличие от большинства сотрудников СКР, является выходцем из органов внутренних дел, в которых также в основном занимался следственной работой, а не из прокуратуры. Милицию он покинул с медалью «За отличие в охране общественного порядка».
По некоторым данным, уже в скором времени Ростислав Рассохов может оказаться в Генпрокуратуре.
Как говорят источники «Ъ», он может претендовать на должность первого заместителя генерального прокурора, которую сейчас занимает Александр Буксман.
Господину Буксману в этом году исполняется 70 лет, а это предельный возраст работы в его должности.
Александр Александров