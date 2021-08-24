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19:25 (мск), источник: РБК

Путин предложил выплатить силовикам и курсантам по 15 тыс. руб

Президент России Владимир Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тыс. руб. на курсантов военных училищ и на сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил на съезде «Единой России», передает корреспондент РБК. Ранее президент предложил разово выплатить по 15 тыс. руб. военнослужащим и по 10 тыс. — пенсионерам. На эти выплаты уйдет примерно 500 млрд руб. из бюджета.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Кстати, предлагаю распространить эти выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», — сказал Путин.

Он добавил, что размер выплат должен быть одинаковым для всех, «вне зависимости от количества звезд на погонах».

«В данном случае все равны должны быть, извините, как в бане», — сказал Путин.

Президент также предложил индексировать зарплаты военнослужащих и работников правоохранительных органов выше инфляции в 2022 и в 2023 годах.
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Ранее на встрече с представителями «Единой России» президент предложил разово выплатить военнослужащим по итогам 2021 года в среднем по 15 тыс. руб., а всем пенсионерам (в том числе работающим и военным) — по 10 тыс. руб.

«Нужно организовать такую выплату максимально оперативно, главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок», — уточнил сегодня политик.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснял, что единовременные выплаты пенсионерам будут произведены, скорее всего, вместе с одной из пенсий. Военнослужащие смогут получить их с одной из выплат довольствия. «Нет сомнения, что все это будет произведено до конца этого года», — отметил зампред.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что предложенные Путиным выплаты потребуют около 500 млрд руб. Он пояснил, что эти средства возьмут из доходов, которые бюджет получил в этом году, поскольку они оказались выше, чем ожидалось ранее. «В этом году мы оцениваем дополнительные доходы в плюс-минус 1,6−1,7 трлн руб.», — сказал Силуанов.

В Кремле также обещали, что новые разовые выплаты не приведут к увеличению налогов, поскольку в бюджете есть нужные средства.

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