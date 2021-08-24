Медведев заявил, что единороссам «не стыдно смотреть в глаза людям»

«Уважаемые коллеги, нам не стыдно смотреть в глаза людям, поскольку тот документ (программа партии), который у нас действовал предыдущие пять лет, мы с вами в целом вполне успешно выполнили», — сказал Медведев.
Несмотря на наличие определенных проблем, признал председатель партии, выполнение предвыборной программы было основой законодательной работы фракций единороссов на всех уровнях представительной власти — от Госдумы до муниципалитетов. «И только что эта работа получила высочайшую оценку из уст президента, особенно в очень сложный пандемийный период», — отметил он.
Таких результатов, считает Медведев, удалось добиться в том числе потому, что единороссы контролировали исполнение своих обещаний.
«Постоянно работала программная комиссия, была непрерывная обратная связь, которую мы получали от граждан и от экспертов. Я думаю, что так же последовательно и ответственно мы должны с вами будем воплощать в жизнь и новую программу», — заключил председатель «Единой России».