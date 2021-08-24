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19:04 (мск), источник: ТАСС

Медведев заявил, что единороссам «не стыдно смотреть в глаза людям»

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. «Единая Россия» в целом успешно реализовала предыдущую предвыборную программу, поэтому партии «не стыдно смотреть в глаза людям». Об этом во вторник заявил председатель единороссов Дмитрий Медведев на втором этапе съезда партии.

Источник: AP 2021

«Уважаемые коллеги, нам не стыдно смотреть в глаза людям, поскольку тот документ (программа партии), который у нас действовал предыдущие пять лет, мы с вами в целом вполне успешно выполнили», — сказал Медведев.

Несмотря на наличие определенных проблем, признал председатель партии, выполнение предвыборной программы было основой законодательной работы фракций единороссов на всех уровнях представительной власти — от Госдумы до муниципалитетов. «И только что эта работа получила высочайшую оценку из уст президента, особенно в очень сложный пандемийный период», — отметил он.

Таких результатов, считает Медведев, удалось добиться в том числе потому, что единороссы контролировали исполнение своих обещаний.

«Постоянно работала программная комиссия, была непрерывная обратная связь, которую мы получали от граждан и от экспертов. Я думаю, что так же последовательно и ответственно мы должны с вами будем воплощать в жизнь и новую программу», — заключил председатель «Единой России».

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