20:26 (мск), источник: Коммерсантъ
Алжир разорвал дипотношения с Марокко
Алжир с 24 августа разрывает дипломатические отношения с Марокко, заявил на
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Королевство Марокко граничит с Алжиром на востоке и
Согласно решению Международного суда в Гааге от 1975 года, до колонизации эта территория не принадлежала ни одному государству, поэтому на нее могут претендовать и Марокко, и Мавритания, что не отнимает у Западной Сахары права на самоопределение.
18 июля власти Алжира отозвали своего посла в Марокко для консультаций. Причиной тому послужила официальная нота, распространенная постоянным представителем Марокко в ООН Омаром Хилялем среди стран—членов Движения неприсоединения. В документе утверждалось, что Рабат «открыто и ясно поддерживает право на самоопределение народа Кабилии (историко-географическая область на севере Алжира.— “Ъ”.)».
«В заявлении МИД от 16 июля 2021 года было указано, что Алжир ожидает от Королевства Марокко разъяснений своей окончательной позиции в отношении ситуации чрезвычайной важности, созданной недопустимыми высказываниями марокканского посла в Нью-Йорке», — говорилось в коммюнике алжирского внешнеполитического ведомства. Впоследствии там объяснили, что посол был отозван для консультаций