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20:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Алжир разорвал дипотношения с Марокко

Алжир с 24 августа разрывает дипломатические отношения с Марокко, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Рамтан Ламамра, передает Reuters. Министр обвинил Марокко во «враждебных действиях». По его словам, прекращение дипломатических отношений вступит в силу со вторника, 24 августа, но консульства в каждой стране останутся открытыми.

Источник: Reuters

Королевство Марокко граничит с Алжиром на востоке и юго-востоке. Последние несколько десятилетий отношения между странами крайне сложные. Эксперты считают, что главная проблема здесь — Западная Сахара, относительно которой две соседние страны занимают противоположные позиции. Этот регион отошел к Испании в конце XIX века в ходе колониального раздела Африки и стал называться Испанской Сахарой.

Марокко неоднократно заявляло территориальные претензии на Западную Сахару после получения независимости.

Согласно решению Международного суда в Гааге от 1975 года, до колонизации эта территория не принадлежала ни одному государству, поэтому на нее могут претендовать и Марокко, и Мавритания, что не отнимает у Западной Сахары права на самоопределение.

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18 июля власти Алжира отозвали своего посла в Марокко для консультаций. Причиной тому послужила официальная нота, распространенная постоянным представителем Марокко в ООН Омаром Хилялем среди стран—членов Движения неприсоединения. В документе утверждалось, что Рабат «открыто и ясно поддерживает право на самоопределение народа Кабилии (историко-географическая область на севере Алжира.— “Ъ”.)».

«В заявлении МИД от 16 июля 2021 года было указано, что Алжир ожидает от Королевства Марокко разъяснений своей окончательной позиции в отношении ситуации чрезвычайной важности, созданной недопустимыми высказываниями марокканского посла в Нью-Йорке», — говорилось в коммюнике алжирского внешнеполитического ведомства. Впоследствии там объяснили, что посол был отозван для консультаций из-за отсутствия какого-либо положительного и надлежащего ответа марокканской стороны.

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