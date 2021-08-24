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22:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден заявил о возможности продления миссии США в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил лидерам «Большой семерки» (G7), что возможность продления миссии США в Афганистане сохраняется. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в администрации главы государства.

По словам собеседника американской газеты, Байден отметил на встрече G7, что крайний срок вывода американских войск из страны пока остается 31 августа из-за высокого риска терактов. В то же время американский лидер не исключил возможность продления миссии в Афганистане, отмечает The New York Times.

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Ранее сообщалось, что власти Канады готовы оставить свои войска в Кабуле после 31 августа. Премьер-министр страны Джастин Трюдо добавил, что лидеры стран «Большой семерки» готовы спасти как можно больше афганцев, желающих покинуть свою страну. В частности, Канада готова принять у себя 20 тысяч афганских граждан из уязвимых групп населения.

США и другие страны НАТО должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа. При этом Джо Байден сообщал, что обсуждает вопрос о продлении сроков.

Представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что американские власти не обращались за продлением срока, и пригрозили Вашингтону военным ответом в случае несвоевременного вывода войск. Талибы требуют от международного сообщества вывести все иностранные войска с территории Афганистана до 31 августа.

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