Талибы запретили вывозить из Афганистана доллары и антиквариат

Из Афганистана запретили вывозить доллары и исторические ценности. Об этом говорится в обращении движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), опубликованном от имени «Исламского эмирата Афганистан» в Twitter.
Также запрещена контрабанда валюты и антиквариата в страну, говорится в сообщении.
Мы объявляем всем гражданам о том, что категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путем. В этой связи обращаем внимание на то, что, если указанные вещи будут обнаружены у кого-либо, они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом.
Ранее США отменили массовые поставки долларов в Афганистан для того, чтобы они не попали в руки талибам. Также Вашингтон блокирует доступ «Талибана» к счетам афганского правительства, которые управляются Федеральной резервной системой и другими финансовыми организациями США. «Любые активы Центрального банка, которыми афганское правительство владеет в США, не будут доступны “Талибану”, — сказал газете The Wall Street Journal представитель администрации США.
Пока непонятно, в соответствии с каким законом собираются наказывать нарушителей этого постановления талибы. Они 15 августа захватили Кабул и объявили о приходе к власти, 24 августа лидеры «Талибана» объявили о назначении руководителей некоторых афганских министерств и ведомств. Исполняющим обязанности главы Минфина страны стал Гуль Ага, Министерства внутренних дел — Садр Ибрагим.
Разведслужбы возглавит Наджибулла. Мэром афганской столицы стал Хамдулла Номани, а губернатором одноименной провинции Кабул — мулла Ширин. Назначены также министры образования и высшего образования.
Журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщил, что талибы сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном, при этом тремя наиболее влиятельными людьми в совете станут:
Источники издания уточнили, что талибы не хотят восстанавливать в Афганистане пост президента или какого-либо иного единоличного лидера, но в то же время планируют предложить некоторым членам предыдущего правительства места в новом совете.