Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: первый снимок томографом и учреждение «Культуры»Первый снимок томографом, учреждение телеканала «Культура» и другие события этого дня
Фоторепортажи
25Выбраны лучшие абстрактные снимки
16Топ-16 самых известных снимков в истории
24 августа, источник: РБК

Талибы запретили вывозить из Афганистана доллары и антиквариат

Юридический статус этого заявления пока не ясен, но талибы пообещали конфисковывать доллары и антиквариат при попытке их ввоза или вывоза из страны, а также наказывать нарушителей «в соответствие с законом».

Источник: Reuters

Из Афганистана запретили вывозить доллары и исторические ценности. Об этом говорится в обращении движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), опубликованном от имени «Исламского эмирата Афганистан» в Twitter.

Также запрещена контрабанда валюты и антиквариата в страну, говорится в сообщении.

Мы объявляем всем гражданам о том, что категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путем. В этой связи обращаем внимание на то, что, если указанные вещи будут обнаружены у кого-либо, они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом.
заявили в «Талибане»

Ранее США отменили массовые поставки долларов в Афганистан для того, чтобы они не попали в руки талибам. Также Вашингтон блокирует доступ «Талибана» к счетам афганского правительства, которые управляются Федеральной резервной системой и другими финансовыми организациями США. «Любые активы Центрального банка, которыми афганское правительство владеет в США, не будут доступны “Талибану”, — сказал газете The Wall Street Journal представитель администрации США.

Новость
Исламский богослов, дипломат и сын основателя: что известно о лидерах талибов*

Пока непонятно, в соответствии с каким законом собираются наказывать нарушителей этого постановления талибы. Они 15 августа захватили Кабул и объявили о приходе к власти, 24 августа лидеры «Талибана» объявили о назначении руководителей некоторых афганских министерств и ведомств. Исполняющим обязанности главы Минфина страны стал Гуль Ага, Министерства внутренних дел — Садр Ибрагим.

Разведслужбы возглавит Наджибулла. Мэром афганской столицы стал Хамдулла Номани, а губернатором одноименной провинции Кабул — мулла Ширин. Назначены также министры образования и высшего образования.

Журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщил, что талибы сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном, при этом тремя наиболее влиятельными людьми в совете станут:

  • мулла Абдул Гани Барадар, глава политического офиса «Талибана» в Дохе;
  • глава военной комиссии «Талибана» мулла Моулави Якуб, сын основателя движения муллы Омара;
  • Халиль аль-Рахман Хаккани, высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани».

Источники издания уточнили, что талибы не хотят восстанавливать в Афганистане пост президента или какого-либо иного единоличного лидера, но в то же время планируют предложить некоторым членам предыдущего правительства места в новом совете.


Владислав Гордеев

 Пропавшего в Турции 20-летнего россиянина нашли мертвым
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь
Путин предложил выплатить силовикам по 15 тысяч рублей
Швеция отказалась учавствовать в ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске
Ученые предсказали новую пандемию, похожую на вспышку COVID-19
Арина Аверина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством»
Путин уволил заместителя Бастрыкина
Медведев заявил, что депутатам не стыдно смотреть в глаза людям
В России предложили создать второй пенсионный фонд
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Hi-Tech
Найден простой способ ускорить работу старых iPhone Нужно лишь переключить регион
Горячие темы на Авто
С днём флага! 134
Законотворцы и жизнь. 129
Путин предложил выплатить силовикам и курсантам по 15 тыс. руб 109
Масло перед водкой. 106
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
8 мифов об AliExpress, которым не стоит верить
Хозяйственные мелочи отдают за копейки (фото)
Gnezdo.ru
Старший сын Высоцкого: как выглядит Аркадий
Эти актрисы были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
6 звезд, которые всегда и везде носят парик
Леди
В гостях: как выглядит роскошная квартира Анны Семенович Рассказываем и показываем жилье певицы
Дом
Интерьер в цвете: удобная квартира для молодой семьи
Как сохранить воспоминания об отпуске
Дом по-скандинавски: 4 замечательных проекта
В гостях: как выглядит квартира Надежды Бабкиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь