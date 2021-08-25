Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: первый снимок томографом и учреждение «Культуры»Первый снимок томографом, учреждение телеканала «Культура» и другие события этого дня
Фоторепортажи
16Последствия землетрясения на Гаити
10Талибы осваиваются в Кабуле, люди бегут из страны
02:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Западные страны создадут фонд для противодействия влиянию России на Украине

Пять стран Запада создадут фонд «Партнерство за сильную Украину». Учредителями организации станут Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США. Цель фонда — противодействие влиянию России на Украину. В течение трех лет в фонд предполагается привлечь около 50 миллионов долларов от доноров.

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд «Партнерство за сильную Украину». Об этом сообщается на странице британского посольства в Киеве в Facebook.

Отмечается, что данная организация создается для противодействия влиянию России на Украину. В частности, пять стран намерены смягчить «дестабилизирующее воздействие» российской стороны в восточных и южных украинских регионах. Фонд начнет работу до декабря 2021 года.

Ожидается, что в течение трех лет доноры организации пожертвуют около 50 миллионов долларов. Данные средства будут направлены на инициативы по укреплению потенциала пострадавших от конфликта регионов. Как утверждают в дипмиссии Великобритании, это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домашних хозяйств и расширению связей между раздельными конфликтами сообществами.

Ранее политолог Сергей Маркедонов объяснил поворот внешнеполитического курса Украины в сторону противостояния с Россией. По его мнению, на протяжении последних 30 лет внешняя политика Украины представляла собой качели, на которых власти страны балансировали между Москвой и Западом.

 Путин подписал указ о выплате пенсионерам 10 тысяч рублей
Терапевт раскрыл порядок действий после контакта с больным COVID-19
Путин предложил выплатить силовикам по 15 тысяч рублей
Госдолг России превысил 20 трлн рублей
Ученые предсказали новую пандемию, похожую на вспышку COVID-19
В США придумали новый способ наказывать Россию за допинг
Швеция отказалась учавствовать в ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске
Путин уволил заместителя Бастрыкина
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Авто
Кузов Range Rover покрыли тонкими стеклянными частицами (фото) В России такой внедорожник будет стоить от 12 227 000 рублей
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
8 мифов об AliExpress, которым не стоит верить
Хозяйственные мелочи отдают за копейки (фото)
Популярные темы на «Детях»
Крик души! Больше нет сил... 813
Забавные картинки 592
А любите ли вы Петербург так, как люблю его я? 473
А вы помогаете кому нибудь? 409
Леди
В моде французский шик: что это такое? 5 простых правил (фото) Стереотипы о жительницах одной из самых модных стран все еще существуют
Дом
Интерьер в цвете: удобная квартира для молодой семьи
Как сохранить воспоминания об отпуске
Дом по-скандинавски: 4 замечательных проекта
В гостях: как выглядит квартира Надежды Бабкиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь