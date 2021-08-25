Талибы заявили о «хороших отношениях» с Россией и Китаем

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) имеет хорошие отношения с Россией и Китаем, заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen представитель политического офиса организации в Катаре Мохаммад Наим.
Китай — соседняя для нас страна, и у нас с ней хорошие отношения. То же самое касается и России.
Наим добавил, что талибы намерены «развивать отношения со всеми соседними с Афганистаном странами».
После того как США и их союзники объявили о выводе войск из Афганистана, талибы начали масштабное наступление и захватили большую часть территории республики. 15 августа они вошли в президентский дворец в Кабуле. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.
Спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Москва не будет спешить с признанием режима талибов и посмотрит, как он «будет себя вести». В свою очередь президент России Владимир Путин предупредил, что под видом беженцев из Афганистана в Россию из соседних стран могут проникнуть боевики, и добавил, что угрозы, исходящие от «Талибана», «абсолютно реальны». Среди них помимо нелегальной миграции Путин назвал эскалацию конфликтов с сопредельными странами и рост наркотрафика.
В Китае заявили, что уважают суверенитет Афганистана и поддерживают контакты с талибами и другими группировками. «Многие СМИ считают, что “Талибан” стал более трезвым и рациональным, чем когда был в прошлый раз у власти», — отметила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин (цитата по Global Times). Китай надеется, что талибы выполнят свои «позитивные обещания», добавила она.