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05:43 (мск), источник: ТАСС

WP: разведка США не смогла прийти к консенсусу о происхождении коронавируса

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Разведывательные службы США представили во вторник президенту Джо Байдену свой доклад о происхождении коронавируса, однако в нем они так и не смогли прийти к консенсусу относительно того, был ли вирус разработан в лаборатории или же возник естественным путем. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на двух представителей американских властей.

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Источник: AP 2021

По их словам, в течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для ее обнародования. Тем не менее, по данным источников, в докладе, несмотря на обширный объем изученной информации, не содержится окончательного вывода о происхождении вируса.

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Как отмечает газета, один из представителей властей отметил, что американское разведывательное сообщество «не самым лучшим образом оснащено для решения этого вопроса», поскольку установление происхождения коронавируса в первую очередь находится в компетенции ученых, а не разведчиков.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что рассекреченная версия доклада о происхождении коронавируса должна быть представлена общественности через несколько дней после того, как документ будет передан Байдену. Она отметила, что пока не может точно сказать, в какой именно форме будет представлена эта версия.

Байден в конце мая заявил, что разведывательное сообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение нового коронавируса: после контакта человека с инфицированным животным или из-за возможного инцидента в лаборатории Уханьского института вирусологии в КНР. Американский лидер поручил спецслужбам удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней.

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