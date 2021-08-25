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06:01 (мск), источник: Известия

Минобороны РФ утвердило технический облик самоуничтожающихся дронов

Министерство обороны России утвердило технический облик самоуничтожающихся дронов «Ланцет». Об этом в среду, 25 августа, рассказали «РИА Новости» в группе компаний «Калашников» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Источник: РИА "Новости"

«Тактико-техническое задание на барражирующие боеприпасы “Ланцет” госзаказчиком согласовано, государственные испытания беспилотных летательных аппаратов начнутся в конце этого года», — сообщили в «Калашникове».

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«Ланцеты» — это так называемые барражирующие боеприпасы, также известные как дроны-самоубийцы. Они летают в предполагаемом районе цели, а когда обнаруживают, поражают ее как управляемая ракета «воздух — поверхность», полностью уничтожаясь при этом. Они могут нести поражающую боевую часть до 3 кг и находиться в воздухе до получаса.

Опытные образцы дронов, которые поступят на госиспытания, «были доработаны с учетом опыта их применения».

В начале года, 19 февраля, индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что российские дроны-камикадзе — крайне эффективные инструменты на поле боя. Они стоят заметно дешевле ракет и практически невидимы для радаров.

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