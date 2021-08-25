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12:02 (мск), источник: РБК

В ООН предрекли «ад на земле» для афганцев

Из-за кризиса в стране 14 млн жителей могут столкнуться с голодом. Для предотвращения гуманитарной катастрофы необходимо не менее $200 млн к сентябрю.

Источник: AP 2021

В Афганистане после захвата власти талибами («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) назревает кризис: 14 млн человек могут столкнуться с голодом. Об этом Reuters заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Представитель ООН предрек «идеальный шторм» из-за нескольких лет засухи, конфликтов и спада в экономике, усугубленного COVID-19.

Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит «ад на земле», предупредил он.

Бизли призвал политиков мира «действовать быстро». По его словам, для предотвращения гуманитарной катастрофы потребуется не менее $200 млн к сентябрю. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы также выразил надежду, что США, Катар и другие арабские государства Персидского залива выдадут деньги.

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После того как США и их союзники вывели бóльшую часть своих войск из Афганистана, талибы перешли в наступление и в середине августа объявили о захвате всей территории страны. Президент Ашраф Гани бежал. Сейчас западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев.

Единственной провинцией, которая до сих пор оказывает сопротивление талибам, — Панджшер на севере Афганистана. Там находится в обороне вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя главой государства.

Выделить €600 млн Афганистану пообещала канцлер Германии Ангела Меркель. После захвата власти талибами Берлин приостановил государственную помощь Кабулу, выделяемую в целях содействия экономическому и социальному развитию, но продолжит оказание гуманитарной помощи.

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