В ООН предрекли «ад на земле» для афганцев

12:02 (мск), источник: РБК
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В Афганистане после захвата власти талибами («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) назревает кризис: 14 млн человек могут столкнуться с голодом. Об этом Reuters заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
Представитель ООН предрек «идеальный шторм»
Бизли призвал политиков мира «действовать быстро». По его словам, для предотвращения гуманитарной катастрофы потребуется не менее $200 млн к сентябрю. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы также выразил надежду, что США, Катар и другие арабские государства Персидского залива выдадут деньги.
После того как США и их союзники вывели бóльшую часть своих войск из Афганистана, талибы перешли в наступление и в середине августа объявили о захвате всей территории страны. Президент Ашраф Гани бежал. Сейчас западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев.
Единственной провинцией, которая до сих пор оказывает сопротивление талибам, — Панджшер на севере Афганистана. Там находится в обороне
Выделить €600 млн Афганистану пообещала канцлер Германии Ангела Меркель. После захвата власти талибами Берлин приостановил государственную помощь Кабулу, выделяемую в целях содействия экономическому и социальному развитию, но продолжит оказание гуманитарной помощи.