09:29 (мск), источник: ТАСС
Правительство продлило программу семейной ипотеки до 2024 года
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство России продлило действие программы «Семейная ипотека» до 2024 года. Как сообщает в среду
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«По поручению президента правительство продлило действие программы “Семейная ипотека”, — говорится в сообщении. — Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года».
Чтобы обеспечить эти изменения, кабинет министров более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов — до 1,7 трлн рублей, отмечал ранее Мишустин на заседании правительства. По его словам, решение позволит помочь большему числу семей с приобретением собственного жилья, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые необходимы людям, от строительных материалов до мебели.
Программу «Семейная ипотека» запустили в 2018 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Изначально она была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок.
С 1 июля 2021 года по поручению главы государства условия программы были расширены. Теперь взять такой кредит могут семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.
Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Москвы,
Действие программы изначально было рассчитано до конца 2022 года. Затем ее пролонгировали до 1 марта 2023 года.