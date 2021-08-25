Правительство направит дополнительно более 21,5 млрд рублей для выплат на детей

«Такая адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности», — приводит пресс-служба правительства слова Мишустина.
Отмечается, что ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. Позже глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления выплаты.
Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
Для получения выплаты гражданину необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги» и заполнить заявление.
О том, что правительство РФ дополнительно направит средства на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет стало известно 17 августа.
В апреле вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что выплата на детей от трех до семи лет, по разным оценкам, приведет к выходу из бедности от 32% до 55% семей.
Она напомнила, что если гражданин РФ является родителем или опекуном ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного регионального прожиточного минимума на душу населения, он имеет право на получение ежемесячной выплаты. От уровня последнего пункта зависит размер денежного пособия.