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10:50 (мск), источник: Известия

Правительство направит дополнительно более 21,5 млрд рублей для выплат на детей

Правительство направит регионам более 21,5 млрд рублей для выплат на детей от трех до семи лет. Распоряжение о распределении этих средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 25 августа.

Источник: Известия

«Такая адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности», — приводит пресс-служба правительства слова Мишустина.

Отмечается, что ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. Позже глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления выплаты.

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Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Для получения выплаты гражданину необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги» и заполнить заявление.

О том, что правительство РФ дополнительно направит средства на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет стало известно 17 августа.

В апреле вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что выплата на детей от трех до семи лет, по разным оценкам, приведет к выходу из бедности от 32% до 55% семей.

Она напомнила, что если гражданин РФ является родителем или опекуном ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного регионального прожиточного минимума на душу населения, он имеет право на получение ежемесячной выплаты. От уровня последнего пункта зависит размер денежного пособия.

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