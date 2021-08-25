Великобритания введет ограничения для соцсетей и игровых платформ в целях защиты детей

В Великобритании со 2 сентября начнут действовать новые правила защиты детей, которые коснутся социальных сетей, стриминговых сервисов и игровых платформ. Об этом сообщает Financial Times.
Правила, предложенные британским Офисом уполномоченного по вопросам информации (ICO), направлены на то, чтобы ограничить компании в отслеживании местоположения детей и использовании направленных на них персонализированных контента и рекламы или поведенческих методов стимулирования, таких как автоматическое проигрывание видео.
Прежде чем вводить новые правила, компаниям дали год на обеспечение их выполнения, отмечает FT.
Нарушения новых правил приведут к наказаниям, в том числе к штрафу на сумму до 4% от глобального оборота компании.
В последние два месяца об изменениях, связанных с детьми, объявили такие платформы, как YouTube, Instagram и TikTok, напоминает газета. YouTube решил отключить автоматическое проигрывание видео и таргетированную рекламу для пользователей младше 18 лет, а также ввести для них напоминания о необходимости «взять перерыв» и лечь спать. Instagram, в свою очередь, запретил взрослым писать пользователям младше 18-ти, которые на них не подписаны. TikTok заявил, что больше не будет присылать пользователям 13−15 лет оповещения после 21:00. Людям 16−17 лет оповещения не будут приходить после 22:00.
Изменения в работе крупнейших платформ стали реакцией на новые правила, заявила FT член британской Палаты лордов Бибан Кидрон. По ее словам, это «доказательство того, что регулирование работает».
Новые требования ранее раскритиковали некоторые компании, отмечает FT. Они заявили, что меры коснутся тех, чьи действия не направлены конкретно на детей, в том числе ретейлеров и издателей СМИ. Ведомство в ответ заявило, что сосредоточится на активном регулировании в сферах с высоким уровнем риска. Новостные сайты и компании, работающие в сфере интернет-торговли, как правило, представляют меньший риск для детей, заявил газете исполнительный директор ICO Стефен Боннер.
Компании также беспокоит требование о подтверждении возраста пользователей, которое, по их мнению, может создать риски в сфере защиты конфиденциальности и оказаться обременительным для небольших компаний, не имеющих ресурсов для разработки сложных технологий. ICO заявил FT, что не ожидает от всех интернет-компаний немедленного внедрения возрастного барьера. «Мы не хотим строить обнесенный стеной сад. Цель нашей работы в том, чтобы дети были защищены внутри интернета, а не от него», — отметил Боннер.