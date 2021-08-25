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13:12 (мск), источник: Forbes

Великобритания введет ограничения для соцсетей и игровых платформ в целях защиты детей

Для соцсетей, стриминговых сервисов и игровых платформ в Великобритании введут новые правила, ограничивающие их возможности влиять на поведение детей, например побуждать их проводить больше времени в интернете с помощью автоматического проигрывания видео. За нарушение бизнесу может грозить штраф на сумму до 4% от его глобального оборота.

Источник: Compare Fibre/CC0

В Великобритании со 2 сентября начнут действовать новые правила защиты детей, которые коснутся социальных сетей, стриминговых сервисов и игровых платформ. Об этом сообщает Financial Times.

Правила, предложенные британским Офисом уполномоченного по вопросам информации (ICO), направлены на то, чтобы ограничить компании в отслеживании местоположения детей и использовании направленных на них персонализированных контента и рекламы или поведенческих методов стимулирования, таких как автоматическое проигрывание видео.

Прежде чем вводить новые правила, компаниям дали год на обеспечение их выполнения, отмечает FT.

Нарушения новых правил приведут к наказаниям, в том числе к штрафу на сумму до 4% от глобального оборота компании.
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В последние два месяца об изменениях, связанных с детьми, объявили такие платформы, как YouTube, Instagram и TikTok, напоминает газета. YouTube решил отключить автоматическое проигрывание видео и таргетированную рекламу для пользователей младше 18 лет, а также ввести для них напоминания о необходимости «взять перерыв» и лечь спать. Instagram, в свою очередь, запретил взрослым писать пользователям младше 18-ти, которые на них не подписаны. TikTok заявил, что больше не будет присылать пользователям 13−15 лет оповещения после 21:00. Людям 16−17 лет оповещения не будут приходить после 22:00.

Изменения в работе крупнейших платформ стали реакцией на новые правила, заявила FT член британской Палаты лордов Бибан Кидрон. По ее словам, это «доказательство того, что регулирование работает».

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Новые требования ранее раскритиковали некоторые компании, отмечает FT. Они заявили, что меры коснутся тех, чьи действия не направлены конкретно на детей, в том числе ретейлеров и издателей СМИ. Ведомство в ответ заявило, что сосредоточится на активном регулировании в сферах с высоким уровнем риска. Новостные сайты и компании, работающие в сфере интернет-торговли, как правило, представляют меньший риск для детей, заявил газете исполнительный директор ICO Стефен Боннер.

Компании также беспокоит требование о подтверждении возраста пользователей, которое, по их мнению, может создать риски в сфере защиты конфиденциальности и оказаться обременительным для небольших компаний, не имеющих ресурсов для разработки сложных технологий. ICO заявил FT, что не ожидает от всех интернет-компаний немедленного внедрения возрастного барьера. «Мы не хотим строить обнесенный стеной сад. Цель нашей работы в том, чтобы дети были защищены внутри интернета, а не от него», — отметил Боннер.

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Александр Пятин

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