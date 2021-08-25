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13:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль не приемлет позицию Турции по возвращению Крыма Украине

Россия готова продолжать разъяснять Турции ситуацию с Крымом, но считает ее позицию неприемлемой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал участие главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в «Крымской платформе» и его слова о роли форума в возвращении Крыма Украине.

Источник: AP 2021

«Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной, и мы готовы, исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом», — сказал Песков во время пресс-колла.

Он отметил, что отношения России и Турции носят партнерский характер, который основан на «прочном фундаменте экономического инвестиционного сотрудничества».
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При этом пресс-секретарь уточнил, что между странами есть и существенные разногласия, к которым относится «крымская тема».

«Это мероприятие в Киеве (саммит “Крымская платформа”, — “Ъ”) до сих пор носит декларативный характер, не имеет какого-то осязаемого продолжения. Хотя даже этот декларативный характер, конечно, носит чрезвычайно недружественный тон в отношении нашей страны, что, конечно же, нами тщательно фиксируется. И, конечно, соответствующие выводы для себя мы делаем», — сказал Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия готова к диалогу, готова разъяснять реальное положение дел и заблуждения, которые передают другие страны.

23 августа участники украинского саммита «Крымская платформа» договорились поддерживать давление на Россию, в том числе ограничительными мерами. Глава МИД России Сергей Лавров назвал мероприятие русофобской акцией. По его словам, эта «пропагандистская затея» не имеет никаких перспектив.

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