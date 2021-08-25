13:32 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль не приемлет позицию Турции по возвращению Крыма Украине
Россия готова продолжать разъяснять Турции ситуацию с Крымом, но считает ее позицию неприемлемой, заявил
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«Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной, и мы готовы, исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом», — сказал Песков во время
При этом
«Это мероприятие в Киеве (саммит “Крымская платформа”, — “Ъ”) до сих пор носит декларативный характер, не имеет
23 августа участники украинского саммита «Крымская платформа» договорились поддерживать давление на Россию, в том числе ограничительными мерами. Глава МИД России Сергей Лавров назвал мероприятие русофобской акцией. По его словам, эта «пропагандистская затея» не имеет никаких перспектив.