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16:05 (мск), источник: РБК

Ахмад Масуд назвал угрозы для России от прихода талибов к власти

Если экстремистская идеология укоренится в Афганистане, то распространится и в Центральной Азии, и на юге России, предупредил лидер афганского сопротивления. Он ждет от Москвы помощи в организации экстренных переговоров с талибами.

Источник: Reuters

У лидера Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмада Масуда пока не было контактов с официальными представителями России. Об этом он сообщил в телефонном интервью РБК 24 августа.

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«Еще нет. Но я надеюсь на то, что будет возможность это сделать, потому что у России есть опасения по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане, есть обеспокоенность политической ситуацией. Я надеюсь, что они вмешаются политически и помогут избежать эскалации насилия», — ответил Масуд на вопрос, общался ли он лично с кем-либо из российский представителей в последнее время.

По мнению Масуда, Россия должна быть заинтересована в таком общении, потому что «если экстремистская идеология будет внедрена здесь, то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России, тогда экстремизм будет на подъеме».

«После того как “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация. — РБК) взял Кабул, мы видели, как много группировок по всему миру поздравили их и теперь приводят в пример своим членам, говоря, что те тоже смогут такого добиться», — сказал Масуд. По его мнению, Москва может помочь провести «что-то вроде экстренных мирных переговоры между нами и “Талибаном” и убедить их прийти на них».

Так что это все может привести к эскалации и появлению большего числа террористов, которые захотят прийти в Центральную Азию или дестабилизировать юг России. Я уверен, что это в их [России] интересах — вмешаться и помочь созданию тут инклюзивного правительства.
Ахмад Масуд

Москва поддерживает создание в Афганистане инклюзивного правительства. «Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил», — говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 августа. «Мы поддерживаем начало всеохватного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Афганистана», — сказал он.

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Формирование правительства исключительно талибами приведет к тому, что страна окажется в изоляции, указывает Масуд: «Мы не хотим, чтобы Афганистан оказался в изоляции, от которой будут страдать граждане Афганистана. Мы не хотим правительство, которое не даст нам жить в мире друг с другом в Афганистане и за его пределами». «К сожалению, действия “Талибана” уже показывают, что они не про инклюзивность, толерантность, права человека и женщин, они не разделяют демократические ценности. Все те вещи, которые важны для международного сообщества, чтобы признать правительство. И это проблема для нас, мы не можем это принять», — объяснил он.

Талибы взяли под контроль почти всю территорию Афганистана 15 августа. Пока они не определились со структурой будущего правительства. Международное сообщество ведет диалог с представителями «Талибана» для решения технических задач по эвакуации граждан из страны, однако о признании режима талибов пока речь не идет. Когда «Талибан» правил в стране с 1996 по 2001 год, отношения с ним поддерживали Саудовская Аравия, Пакистан и ОАЭ.

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