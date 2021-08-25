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14:35 (мск), источник: РБК

Лидер антиталибской коалиции оценил вероятность войны в Панджшере

Военная ситуация в Панджшерской долине пока относительно спокойная. Об этом в интервью РБК 24 августа сообщил лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд. Масуд считает необходимым мирные переговоры, однако готовится и к военному сценарию.

Источник: Reuters

«Мы все сдерживаем наши силы. Обе стороны пытаются начать переговоры, но в то же время готовятся на случай военного варианта. Сейчас такая ситуация», — сообщил Масуд из своего убежища в Панджшере.

После того как «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) установил контроль над почти всей территории страны и Кабулом, контролируемый Масудом и его сторонниками район остается, по сути, единственным, находящимся не под контролем талибов. О начале осады талибами Панджшера сообщал представитель талибов 23 августа.

Вероятность военной эскалации Масуд оценил в «пятьдесят на пятьдесят»: «Возможно, что и мирные переговоры дадут результат, но возможна и военная конфронтация».
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«Мы надеемся на мирный процесс, если переговоры могут сработать, то мы должны дать им шанс. Мы готовы разговаривать», — заверил Масуд.

Он надеется, что соседи Афганистана, региональные державы вмешаются и окажут давление на «Талибан», чтобы они пошли на переговоры.

«Потому что я искренне считаю, что мирные переговоры — это единственное решение. Но в то же время, поскольку есть некоторые военные маневры и приготовления в Панджшерской долине, мы тоже готовимся защищать себя, готовы к сопротивлению», — заверил он.

По словам Масуда, в последние дни он находится в контакте с другими афганскими лидерами. Он рассказал, что говорил с маршалом Абдул-Рашидом Дустумом и с другими лидерами в последние дни.
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Они заверили, что будут поддерживать Масуда в случае реализации обоих сценариев — военного и мирного. «Если мирные переговоры начнутся — мир должен быть между всеми этими лидерами и “Талибаном”, если это сопротивление и война — то та же история», — считает Масуд.

После того как «Талибан» заявил о взятии под контроль Афганистана, переговоры с некоторыми представителями правительства бежавшего президента Ашрафа Гани, а также известными афганскими лидерами, такими как экс-президент Хамид Карзай и бывший премьер Абдулла Абдулла, результатов не дали.

«Талибан» взял под контроль почти всю территорию страны после того, как США и их союзники ускорили вывод своих войск. Эвакуация иностранных специалистов и работавших с ними афганцев продолжается. По данным американского Минобороны, были вывезены более 37 тыс. человек. 24 августа стало известно, что талибы отказались продлить сроки эвакуации, она должна завершиться 31 августа.

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