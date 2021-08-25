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16:37 (мск), источник: Известия

Путин заявил о необходимости модернизации системы образования в России

Российскую систему образования нужно модернизировать. Об этом заявил в среду, 25 августа, президент страны Владимир Путин на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования.

Источник: РИА "Новости"

«Мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит, работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе», — сказал глава государства.

Путин также обратил внимание на разницу в качестве образования по России. По его словам, она остается большой, особенно эта тема актуальная в средней школе — с пятого по девятый класс.

Президент отметил, что в нынешнем году все российские школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету.

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Путин также подчеркнул, что образование в России должно быть доступно детям вне зависимости от того, где они живут, учатся и от социального статуса их родителей.

Ранее в этот день Путин провел встречу с представителями общественности. Он также заявлял, что систему оплаты труда педагогов надо совершенствовать. Власти намерены это делать с учетом бюджетных возможностей.

Также на встрече глава государства предложил объявить 2023-й Годом педагога в России.

20 августа сообщалось, что, согласно опросу международной образовательной компанией «ЯКласс» и «Сколково», 71% российских учителей считают нынешнюю систему школьного образования устаревшей.

Вместе с этим, по мнению 37% преподавателей со стажем работы от 10 до 15 лет, образование в школах сегодня соответствует актуальным запросам учащихся и их родителей.

Ранее, 3 июня, министр просвещения Сергей Кравцов высказался по поводу улучшения качества образования, в том числе и в содержании экзамена. Он уточнял, что серьезных изменений в организации экзаменов в будущем учебном году не будет, так как в этом вопросе важна стабильность.

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