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16:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин разрешил в исключительных случаях работу чиновников с иностранным гражданством

Президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий россиянам с иностранным гражданством поступать на государственную или муниципальную службу в исключительных случаях. Таким гражданам разрешат работать в России без допуска к гостайне, если они не могут отказаться от второго гражданства «по не зависящим от них причинам».

Источник: AP 2021

«Установить, что гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную и муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне, может продолжить проходить службу… может быть переведен с его согласия на иную должность в исключительных случаях», — говорится в указе президента.

Отмечается, что такое допускается «в связи со служебной необходимостью и при условии, что это не противоречит интересам государственной и муниципальной службы».

Президент или комиссия по вопросам гражданства при президенте будут определять факт «невозможности прекращения иностранного гражданства».
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Указом устанавливается, что госслужащие должны «принимать все возможные меры, направленные на прекращение» иностранного гражданства. Также они должны воздерживаться от получения документов по второму гражданству и совершать другие действия «в качестве гражданина иностранного государства, за исключением случаев, когда такие действия необходимы для прекращения гражданства».

Закон о запрете принимать на госслужбу россиян со вторым гражданством был принят весной 2021 года. Документы были подготовлены в развитие положений обновленной Конституции. Закон принимался с поправкой, что чиновники с иностранным гражданством смогут продолжать работу на своих должностях, если они не могут прекратить его по не зависящим от них обстоятельствам.

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