Путин разрешил в исключительных случаях работу чиновников с иностранным гражданством

«Установить, что гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную и муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне, может продолжить проходить службу… может быть переведен с его согласия на иную должность в исключительных случаях», — говорится в указе президента.
Отмечается, что такое допускается «в связи со служебной необходимостью и при условии, что это не противоречит интересам государственной и муниципальной службы».
Президент или комиссия по вопросам гражданства при президенте будут определять факт «невозможности прекращения иностранного гражданства».
Указом устанавливается, что госслужащие должны «принимать все возможные меры, направленные на прекращение» иностранного гражданства. Также они должны воздерживаться от получения документов по второму гражданству и совершать другие действия «в качестве гражданина иностранного государства, за исключением случаев, когда такие действия необходимы для прекращения гражданства».
Закон о запрете принимать на госслужбу россиян со вторым гражданством был принят весной 2021 года. Документы были подготовлены в развитие положений обновленной Конституции. Закон принимался с поправкой, что чиновники с иностранным гражданством смогут продолжать работу на своих должностях, если они не могут прекратить его по не зависящим от них обстоятельствам.