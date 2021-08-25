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19:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Китай: доктрину Си Цзиньпина внесли в обязательную школьную программу

Нравоучительная книга «Мысли Председателя Си Цзиньпина», выражающая политическую идеологию китайского лидера, с нового учебного года будет включена в общенациональую школьную программу.

Этим летом в стране с большим размахом прошли торжества в ознаменование 100-летия образования Китайской коммунистической партии | Источник: GETTY IMAGES

Министерство образования КНР заявило, что новый предмет поможет выработать у подрастающего поколения марксистские взгляды и патриотические чувства.

«Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху» были официально включены в устав компартии Китая (КПК) на ее XIX съезде в октябре 2017 года, а в конституцию КНР — на сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте 2018 года.

Тогда же из основного закона убрали ограничение пребывания на посту председателя КНР двумя пятилетними сроками, дав Си Цзиньпину возможность пожизненного единоличного правления.

68-летний руководитель возглавил партию и государство в 2012 году. Наблюдатели отмечают, что последнее время в Китае сформировался культ личности, какого не было со времен Мао Цзэдуна.

По словам экспертов, мысли Си Цзиньпиня о марксизме в новую эпоху сформулированы в его книге довольно расплывчато | Источник: GETTY IMAGES
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«Ковидный Форт-Детрик»

Уже готовы учебные пособия по новому предмету для всех уровней: от детского сада, где детям будут рассказывать о «любви к родине, КПК и социализму», до университета.

В министерстве образования сообщили, что теоретические положения в них будут разбавлены историями и примерами из жизни, чтобы сделать их доступными для детского понимания.

О чем Си Цзиньпин размышляет в своей книге?

Книга «Мысли Председателя Си Цзиньпина» содержит 14 основных принципов, акцентирующих идеалы коммунизма. Кроме того в своей книге Си Цзинпин:

  • призывает к завершению и углублению процесса реформ и «новых развивающихся идей»
  • дает обещание обеспечить «гармоничную жизнь в согласии человека и природы»
  • делает упор на «абсолютном авторитете партии и ее руководящей роли» в Народной армии Китая
  • подчеркивает важность принципа «одна страна — две системы» для Гонконга и его «воссоединения с родиной-матерью»
Изучение мыслей председателя Си будет обязательным для молодых китайцев с детского сада и до студенческой скамьи | Источник: GETTY IMAGES

По оценкам экспертов, «мысли Си Цзиньпина» сформированы довольно расплывчато и сводятся главным образом к тому, что партия — основа всего.

Летом 2020 года Пекин принял новое законодательство, отменяющее особые права и свободы жителей Гонконга, обещанные им на 50 лет при передаче бывшей британской колонии КНР в 1997 году.

Одна из последних инициатив Си Цзиньпина — доктрина «общего благосостояния для всех», под которым подразумеваются политика выравнивания доходов и усиление давления на крупные компании и богатых граждан.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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