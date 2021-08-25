Посол России заявил об отсутствии альтернативы талибам в Афганистане

«Альтернативы талибам нет, это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну», — сказал дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Дипломат убежден, что талибы заинтересованы в налаживании транспортных и энергетических проектов со странами Центральной Азии. Господин Жирнов полагает, что боевики «Талибана» могли бы захватить северную провинцию Панджшер силовым путем за один день, однако они этого делать не хотят. «Если бы талибы хотели решить силой панджшерскую проблему, я думаю, им хватило бы одного дня. Панджшер очень маленький. Но они этого не хотят, если им верить, верить тому сигналу, который они передавали через меня», — добавил господин Жирнов.
Боевики «Талибана» 15 августа захватили Кабул, а впоследствии сообщили о захвате всей территории Афганистана. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну, «чтобы избежать кровопролития». Впоследствии он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя и.о. главы государства.