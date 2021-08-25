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23:18 (мск), источник: Lenta.Ru

ЕСПЧ призвал Польшу и Латвию позаботиться о беженцах на границе с Белоруссией

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Польши и Латвии оказать необходимую помощь беженцам из Афганистана и Ирака, застрявшим на границе с Белоруссией. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте ЕСПЧ.

Источник: Reuters

Такое решение суд принял после обращения 32 афганцев и 41 иракского курда. Они утверждают, что им было отказано в защите со стороны Польши и Латвии, а также они не могут вернуться в Белоруссию. В своей жалобе беженцы указали на нарушение прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Упоминаются также статьи о пытках и коллективной высылке иностранцев.

Теперь за три недели, до 15 сентября, польское и латвийское правительства обязаны обеспечить мигрантов продуктами питания, водой и одеждой, а также оказать необходимую медицинскую помощь и, по возможности, предоставить временное жилье.

Отмечается, что эта мера не является требованием «просто впустить беженцев на территорию Латвии и Польши».

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24 августа представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Польше Кристин Гойе попросила власти страны «открыть доступ на их территорию для беженцев из Ближнего Востока, застрявших на границе с Белоруссией и оказать им медицинскую, юридическую и психологическую помощь». Гойе отметила, что в международной организации обеспокоены ситуацией с данной группой мигрантов.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад. Лукашенко в свою очередь заявил, что Белоруссия не обязана принимать у себя беженцев, которые «идут в просвещенную, теплую, уютную Европу».

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