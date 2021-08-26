Талибы призвали женщин оставаться дома, потому что бойцов не научили с ними обращаться

«Мы обеспокоены тем, что наши силы не обучены тому, как вести себя с женщинами. Мы не хотим, чтобы наши силы, не дай Бог, причинили вред или преследовали женщин», — сказал он.
При этом представитель талибов назвал это временной процедурой, пообещав, что заработная плата работающих женщин будет выплачиваться на дому.
Боевики «Талибана» объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли в давке в аэропорту.
Накануне, 24 августа, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа.
После этого выезд из страны будет закрыт.