Глава NASA заявил, что США находятся в состоянии космической гонки с Китаем

01:18 (мск), источник: ТАСС
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«К сожалению, я считаю, что мы с Китаем находимся в состоянии космической гонки, — сказал Нельсон. — Если говорить про Соединенные Штаты, то я бы хотел, чтобы Китай был партнером, как в случае с Россией».
Однако, отметил он, это вряд ли возможно, поскольку, по его мнению, «Китай является закрытой страной, а для сотрудничества в космической сфере необходима прозрачность». При этом глава NASA сообщил, что доволен взаимодействием с Россией и рассчитывает на его продолжение.