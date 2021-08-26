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01:18 (мск), источник: ТАСС

Глава NASA заявил, что США находятся в состоянии космической гонки с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Вашингтону и Пекину вряд ли удастся наладить сотрудничество в космической сфере. Об этом заявил в среду глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. Его выступление на 36-м космическом симпозиуме в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) транслировалось организаторами конференции.

Источник: Reuters

«К сожалению, я считаю, что мы с Китаем находимся в состоянии космической гонки, — сказал Нельсон. — Если говорить про Соединенные Штаты, то я бы хотел, чтобы Китай был партнером, как в случае с Россией».

Однако, отметил он, это вряд ли возможно, поскольку, по его мнению, «Китай является закрытой страной, а для сотрудничества в космической сфере необходима прозрачность». При этом глава NASA сообщил, что доволен взаимодействием с Россией и рассчитывает на его продолжение.

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