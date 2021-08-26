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11:40 (мск), источник: Смотрим

Новинки российского ВПК впечатлили гостей форума «Армия-2021»

Россия на форуме «Армия-2021» заключила контракты об экспорте оружия уже на два миллиарда евро. Мероприятие проходит в Подмосковье. Форум посетил Сергей Шойгу. Особое внимание министр обороны уделил военно-техническому сотрудничеству, медицине и цифровым технологиям. Шойгу показали новейшие разработки. Среди них, например, электромобиль «Эра» и виртуальные тренажеры.

Источник: РИА "Новости"

Авиационная экспозиция — это часть выставки военной продукции форума «Армия-2021». В этом году представлено больше 28000 образцов. В парке «Патриот» Сергей Шойгу продолжил осмотр самых интересных новинок со стенда военного технополиса ЭРА. Это базовая площадка для апробации технологических решений для нужд оборонно-промышленного комплекса. Экранопланы, беспилотники, программно-аппаратные комплексы на нейросетевых алгоритмах. Для распознавания и классификации объектов, хранения и обработки массивных объемов данных. Например, один электромобиль вооруженных сил оснащен независимой подвеской, двигатель с рекуперацией. Есть даже платформа для беспилотников.

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Более 40 государств-участников на «Армии-2021». Свои стенды с разработками представили Индия, Белоруссия, Казахстан, Пакистан. Его представители рассказали министру обороны, что не пропускают ни одного форума с 2015 года.

«Мы очень рады быть в России. От имени пакистанских вооруженных сил я выражаю вам своё уважение и хотел бы сказать, что мы очень рады быть здесь. С 2015 года мы участвуем в форуме и каждый раз, когда приезжаем сюда, мы открываем большое количество новых возможностей, новых встреч, и это очень полезно для нас», — отметили пакистанские военные.

Увидеть своими глазами, например, новейший пистолет-пулемет Концерна Калашникова, действительно, многого стоит. ППК-20 сейчас прошел государственные испытания. А умная СВЧ — это снайперская винтовка, в которой компьютер помогает попасть точно в цель.

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Большое внимание на форуме уделяется подготовке кадров. Причем с учетом развивающихся технологий больших данных, квантовых и аддитивных технологий. Здесь армия работает в тесном контакте с министерством науки и высшего образования и госкорпорациями. Сам процесс обучения военных максимально переводится в электронный формат. От довузовского этапа до подготовки офицеров.

Начиная от приема и зачисления кандидата до выпуска офицера. При поступлении кандидата формируется его личное дело, оценки за ЕГЭ вносятся автоматически на основе запроса федеральной информационной системы ЕГЭ, по окончании набора формируется конкурсный список, влияние человеческого фактора исключён. Электронная зачётная книжка, весь образовательный процесс автоматизирован.

Поставленная президентом задача по привлечению молодежи в развитие оборонно-промышленного комплекса, и, прежде всего, ученых, выполняется по-военному четко. На стендах ведущих научно-исследовательских вузов не просто идеи, а опытные образцы.

Как, по мнению конструкторского бюро молодежи, должен выглядеть современный автомобиль военной автоинспекции? Уйти на дорогах от него не просто, до сотни разгон меньше, чем за пять секунд. Довольно эффектный дизайн. Но еще больше можно удивиться, открыв капот. Это классический уже двигатель АвтоВАЗа. От Лады «Калины». Как и многие другие комплектующие.

Скоростной родстер для ВАИ- пока экземпляр единичный. Конечно, на вооружение он пока не поступает. Но здесь скорее важны примененные технологии. А они министерство обороны заинтересовали.

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