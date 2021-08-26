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07:03 (мск), источник: Газета.Ру

Бывший губернатор Нью-Йорка занижал смертность от коронавируса

Новый губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул в первый день исполнения обязанностей сообщила на своем сайте, что в городе умерло от коронавируса почти на 12 тыс. человек больше, чем днем ранее, когда статистику публиковал ее предшественник Эндрю Куомо.

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Источник: Reuters

Во вторник, 24 августа, офис губернатора опубликовал данные, согласно которым от COVId-19 скончались около 53,4 тыс. жителей Нью Йорка — на основе данных свидетельств о смерти, предоставленных в Центры по контролю и профилактике заболеваний. В понедельник экс-губернатор Эндрю Куомо сообщил о порядка 43,4 тыс. жертв SARS-CoV-2.

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«Общественность заслуживает четкого и честного представления о том, что происходит. И хорошо это или плохо, им нужно знать правду. И вот так мы восстанавливаем доверие », — прокомментировала Хокул обновленную статистику в эфире радиостанции NPR.

Центры по контролю и профилактике заболеваний учитывают среди прочего тех людей, которые умерли от коронавируса в домах престарелых, учреждениях по уходу за взрослыми, хосписах.

Куомо подал в отставку после обвинения в сексуальных домогательствах. Согласно докладу генерального прокурора Нью Йорк Летиции Джеймс, он домогался до нескольких женщин. Речь идет о сотрудницах, работавших в штате и других местах. Также, по данным следствия, Куомо отомстил бывшему работнику, который публично пожаловался на его поведение.

Дмитрий Малов

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