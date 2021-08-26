07:03 (мск), источник: Газета.Ру
Бывший губернатор Нью-Йорка занижал смертность от коронавируса
Новый губернатор
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Во вторник, 24 августа, офис губернатора опубликовал данные, согласно которым от COVId-19 скончались около 53,4 тыс. жителей Нью Йорка — на основе данных свидетельств о смерти, предоставленных в Центры по контролю и профилактике заболеваний. В понедельник
«Общественность заслуживает четкого и честного представления о том, что происходит. И хорошо это или плохо, им нужно знать правду. И вот так мы восстанавливаем доверие », — прокомментировала Хокул обновленную статистику в эфире радиостанции NPR.
Центры по контролю и профилактике заболеваний учитывают среди прочего тех людей, которые умерли от коронавируса в домах престарелых, учреждениях по уходу за взрослыми, хосписах.
Куомо подал в отставку после обвинения в сексуальных домогательствах. Согласно докладу генерального прокурора Нью Йорк Летиции Джеймс, он домогался до нескольких женщин. Речь идет о сотрудницах, работавших в штате и других местах. Также, по данным следствия, Куомо отомстил бывшему работнику, который публично пожаловался на его поведение.
Дмитрий Малов