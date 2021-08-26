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07:37 (мск), источник: Коммерсантъ

The Telegraph: Британия готовится прививать школьников от COVID-19 без разрешения родителей

Подразделения Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) получили подготовить программу вакцинации от коронавируса среди детей от 12 до 15 лет, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на письма, направленные региональными офисами NHS. По информации издания, прививать школьников от COVID-19 планируют в первые недели учебного года, а разрешение родителей для этого требоваться не будет.

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Источник: AP 2021

«Готовясь к возможному анонсу программы вакцинации среди здоровых детей в возрасте от 12 до 15 лет, которая может начаться 6 сентября, национальная команда поручила нам запросить дополнительный подробные планы», — цитирует газета письму регионального офиса NHS. Ведомство попросило представить планы к вечеру пятницы. Подразделения, в частности, должны будут описать, как они намерены привить 75% детей в этой возрастной группе к 1 ноября.

Накануне Минздрав Великобритании сообщал, что решение по вакцинации детей от 12 до 15 лет еще не принято.

Вакцина разработки Pfizer уже одобрена к применение среди детей от 12 лет.

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