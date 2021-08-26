07:37 (мск), источник: Коммерсантъ
The Telegraph: Британия готовится прививать школьников от COVID-19 без разрешения родителей
Подразделения Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) получили подготовить программу вакцинации от коронавируса среди детей от 12 до 15 лет, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на письма, направленные региональными офисами NHS. По информации издания, прививать школьников от COVID-19 планируют в первые недели учебного года, а разрешение родителей для этого требоваться не будет.