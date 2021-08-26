06:18 (мск), источник: Lenta.Ru
Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории США для поиска истоков пандемии
Постоянный представитель Китая при женевской
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Сюй потребовал проверить лаборатории в
По мнению Сюй, гипотеза о попадании вируса в человеческую популяцию в результате утечки из Уханьского института вирусологии является маловероятной. «Если
Ранее Китай отклонил просьбу ВОЗ о возобновлении расследования происхождения коронавируса. Китайские власти подчеркнули, что поддерживают научные, а не политизированные версии того, как возник вирус.
В четверг, 12 августа, ВОЗ призвала Китай поделиться необработанными данными о самых ранних случаях заболевания COVID-19. По мнению специалистов организации, данная мера может помочь выяснить реальные причины возникновения заболевания, унесшего жизни 4 миллионов человек и парализовавшего практически всю мировую экономику.