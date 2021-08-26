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08:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб у Итурупа

Правительство Японии направило России протест в ответ на уведомление о планах провести учебные стрельбы в районе курильского острова Итуруп, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като. Он назвал проведение учений неприемлемым, однако заявил о намерении Японии продолжить переговоры для разрешения территориального спора.

Источник: AP 2021

«Российская сторона 21 августа направила нам уведомление о том, что в районе побережья острова Итуруп в территориальных водах нашей страны с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября пройдут учебные стрельбы. В ответ по дипломатическим каналам был выражен протест, так как проведение данных учений является неприемлемым и не соответствует позиции страны (Японии по вопросу об островах.— “Ъ”)», — заявил господин Като на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

При этом он отметил, что Япония планирует «настойчиво продолжать» переговоры с Россией на основании ее «фундаментального курса на разрешение территориальной проблемы и заключения мирного договора».

В июле Япония выразила протест России из-за визита на Итуруп премьер-министра Михаила Мишустина. Итуруп и еще три острова Курильской гряды (Кунашир, Шикотан и Хабомаи) относятся к спорным территориям между Россией и Японией. СССР получил контроль над ними после Второй мировой войны. Спор о принадлежности Южных Курил — основная причина, по которой Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор.

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