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13:47 (мск), источник: Коммерсантъ

«Таджики должны занимать достойное место в будущем правительстве Афганистана»

Душанбе подверг критике действия «Талибана».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Власти Таджикистана — последней страны в регионе, не установившей какие-либо отношения с запрещенным в России террористическим движением «Талибан», — дали понять, что их позиция пока остается неизменной. Тем более что талибы, как сообщило таджикское государственное агентство «Ховар», «отказываются от своих предыдущих обещаний сформировать временное переходное правительство при широком участии других политических сил страны». Эта тема обсуждалась на встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши, одним из главных сторонников талибов за пределами Афганистана.

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон решил продемонстрировать свою принципиальную позицию по Афганистану. Напомним, что Душанбе остается последним игроком в регионе, который не установил отношения с движением «Талибан», в то время как Узбекистан, Туркмения, Иран, Пакистан и Китай сделали это еще несколько лет назад. Однако посольство Таджикистана в Кабуле не эвакуировано и «ждет развития ситуации».

В среду, 25 августа, Рахмон встретился с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши и выразил свои опасения в связи с развитием ситуации в Афганистане: «Факты ясно показывают, что талибы отказываются от своих предыдущих обещаний сформировать временное переходное правительство при широком участии других политических сил страны и готовятся к созданию исламского эмирата, — пересказывает суть разговора государственное информационное агентство Таджикистана ''Ховар''».

Таджикистан не будет признавать никакого другого правительства, сформированного в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего афганского народа, особенно всех его национальных меньшинств. Подчеркнуто, что таджики должны занимать свое достойное место в будущем правительстве Афганистана.
Эмомали Рахмон
президент Таджикистана

Напомним, таджики составляют около трети афганского населения.

Куреши, с которым беседовал президент Рахмон, к «Талибану» относится иначе. «Когда придет время, мы признаем правительство ''Талибана'' в соответствии с международным консенсусом, местными реалиями и национальными интересами Пакистана», — заявил он 15 августа, в день, когда талибы заняли Кабул. Правда, в Душанбе министр был более сдержан. «Пакистан является сторонником создания инклюзивного правительства в Афганистане, в котором представители всех народов смогут принять активное участие», — сказал он Эмомали Рахмону.

В целом же Пакистан считается одним из главных спонсоров «Талибана» и страной, которая имеет на боевиков наибольшее влияние.

«Важно отметить, что Шаха Махмуда Куреши никто не приглашал — он сам себя пригласил, — сказал “Ъ” таджикский политолог, специалист по исламскому экстремизму Рустам Азизи.— Он просто совершает турне по региону, убеждая все страны признать правительство талибов. При этом позиция Таджикистана по ''Талибану'' неизменна. Это может вызывать недоумение, а может и восхищение — быть принципиальным в такой ситуации редко могут себе позволить даже более крупные игроки». Азизи добавил, что «в Таджикистане не считают приход ''Талибана'' к власти чем-то свершившимся и завершенным, так как Афганистан — очень переменчивая страна».

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Профессор Казахстанско-немецкого университета в Алматы Рустам Бурнашев выразил другое мнение. Он убежден: «Рахмон хорошо понимает, что приход талибов — реальность». «Таджикская сторона выразила позицию не столько о движении талибов, сколько о будущем правительстве Афганистана, — заявил эксперт “Ъ”.— Эта позиция помимо прочего строится на том, что Таджикистан имеет очень тесные связи, как позитивные, так и негативные, с афганскими таджиками и населением Афганистана, которое говорит на дари (языке, близком к таджикскому и персидскому.— “Ъ”) в целом. Не учитывать эти связи Душанбе не может и настаивает, что ''таджики должны занимать свое достойное место в будущем правительстве Афганистана''. Более того, руководство Таджикистана опасается, что движение ''Талибан'', будучи в своей основе в этническом плане пуштунским, а в религиозном — фундаменталистским, может начать оказывать давление на другие этнические группы и их образ жизни».

После беседы с Шахом Махмудом Куреши Рахмон созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и договорился «о продолжении консультаций по афганской проблематике». Макрон, в свою очередь, пригласил таджикского коллегу посетить Елисейский дворец. Визит состоится очень скоро — 13 октября. Этот шаг тоже можно назвать символичным — именно Париж наиболее четко выражает опасения касательно прав человека в Афганистане после прихода к власти талибов. Кроме того, именно французский журнал La Regle du jeu опубликовал обращение к мировой общественности Ахмада Масуда — афганского таджика и лидера антиталибского сопротивления, который продолжает держать оборону в Панджшерском ущелье — одном из самых труднодоступных районов Афганистана.

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Правда, несмотря на это, рассчитывать на внешнюю поддержку, в частности из России, Масуд вряд ли может. В своем интервью РБК лидер сопротивления сообщил, что у него еще не было контактов с представителями российских властей, хотя он рассчитывает на них. «Я надеюсь, что они вмешаются политически и помогут избежать эскалации насилия. И это в их интересах, потому что если экстремистская идеология будет внедрена здесь, то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России, тогда экстремизм будет на подъеме», — предостерег он.

Между тем посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов придерживается другой позиции. Выступая в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», он высказался о сторонниках Ахмада Масуда совсем не лестно. «Фактически ополчение живет на деньги, которые выкрал Салех (примкнувший к Ахмаду Масуду экс-вице-президент Афганистана Амрулла Салех, тоже этнический таджик.— “Ъ”) из казны, когда бежал из Кабула, — сказал дипломат и добавил: — Военного потенциала у мятежников мало».

Кирилл Кривошеев

Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
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