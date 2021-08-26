13:47 (мск), источник: Коммерсантъ
«Таджики должны занимать достойное место в будущем правительстве Афганистана»
Душанбе подверг критике действия «Талибана».
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Власти Таджикистана — последней страны в регионе, не установившей
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон решил продемонстрировать свою принципиальную позицию по Афганистану. Напомним, что Душанбе остается последним игроком в регионе, который не установил отношения с движением «Талибан», в то время как Узбекистан, Туркмения, Иран, Пакистан и Китай сделали это еще несколько лет назад. Однако посольство Таджикистана в Кабуле не эвакуировано и «ждет развития ситуации».
В среду, 25 августа, Рахмон встретился с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши и выразил свои опасения в связи с развитием ситуации в Афганистане: «Факты ясно показывают, что талибы отказываются от своих предыдущих обещаний сформировать временное переходное правительство при широком участии других политических сил страны и готовятся к созданию исламского эмирата, — пересказывает суть разговора государственное информационное агентство Таджикистана ''Ховар''».
Таджикистан не будет признавать никакого другого правительства, сформированного в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего афганского народа, особенно всех его национальных меньшинств. Подчеркнуто, что таджики должны занимать свое достойное место в будущем правительстве Афганистана.
Напомним, таджики составляют около трети афганского населения.
Куреши, с которым беседовал президент Рахмон, к «Талибану» относится иначе. «Когда придет время, мы признаем правительство ''Талибана'' в соответствии с международным консенсусом, местными реалиями и национальными интересами Пакистана», — заявил он 15 августа, в день, когда талибы заняли Кабул. Правда, в Душанбе министр был более сдержан. «Пакистан является сторонником создания инклюзивного правительства в Афганистане, в котором представители всех народов смогут принять активное участие», — сказал он Эмомали Рахмону.
«Важно отметить, что Шаха Махмуда Куреши никто не приглашал — он сам себя пригласил, — сказал “Ъ” таджикский политолог, специалист по исламскому экстремизму Рустам Азизи.— Он просто совершает турне по региону, убеждая все страны признать правительство талибов. При этом позиция Таджикистана по ''Талибану'' неизменна. Это может вызывать недоумение, а может и восхищение — быть принципиальным в такой ситуации редко могут себе позволить даже более крупные игроки». Азизи добавил, что «в Таджикистане не считают приход ''Талибана'' к власти
Профессор
После беседы с Шахом Махмудом Куреши Рахмон созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и договорился «о продолжении консультаций по афганской проблематике». Макрон, в свою очередь, пригласил таджикского коллегу посетить Елисейский дворец. Визит состоится очень скоро — 13 октября. Этот шаг тоже можно назвать символичным — именно Париж наиболее четко выражает опасения касательно прав человека в Афганистане после прихода к власти талибов. Кроме того, именно французский журнал La Regle du jeu опубликовал обращение к мировой общественности Ахмада Масуда — афганского таджика и лидера антиталибского сопротивления, который продолжает держать оборону в Панджшерском ущелье — одном из самых труднодоступных районов Афганистана.
Правда, несмотря на это, рассчитывать на внешнюю поддержку, в частности из России, Масуд вряд ли может. В своем интервью РБК лидер сопротивления сообщил, что у него еще не было контактов с представителями российских властей, хотя он рассчитывает на них. «Я надеюсь, что они вмешаются политически и помогут избежать эскалации насилия. И это в их интересах, потому что если экстремистская идеология будет внедрена здесь, то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России, тогда экстремизм будет на подъеме», — предостерег он.
Между тем посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов придерживается другой позиции. Выступая в эфире
Кирилл Кривошеев