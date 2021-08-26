13:52 (мск), источник: Ведомости
Песков оценил легитимность власти талибов в Афганистане
Приход к власти в Афганистане запрещенной в России террористической организации «Талибан» является
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«Вы знаете, что Россия до сих пор не признала “Талибан”. Россич очень внимательно отслеживает развитие ситуации. Действительно, мы считаем, что доминирование “Талибана” в Афганистане, то есть
Россия заинтересована в мире на территории Афганистана, спокойствии и безопасности афганского народа, а также в прекращении отправки наркотических веществ из этой страны, подчеркнул представитель Кремля.
«Безусловно, нам еще предстоит очень внимательно отследить то, какими будут дальнейшие шаги “Талибана” в плане обеспечения порядка, безопасности граждан страны, российских дипломатов. Это сейчас является приоритетом. Сейчас нужно посмотреть, какое в реальности воплощение найдет это свершившееся доминирование “Талибана”», — отметил он.
15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.