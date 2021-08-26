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13:52 (мск), источник: Ведомости

Песков оценил легитимность власти талибов в Афганистане

Приход к власти в Афганистане запрещенной в России террористической организации «Талибан» является де-факто совершившимся процессом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2021

«Вы знаете, что Россия до сих пор не признала “Талибан”. Россич очень внимательно отслеживает развитие ситуации. Действительно, мы считаем, что доминирование “Талибана” в Афганистане, то есть де-факто приход “Талибана” к власти и взятие им под контроль большей части территории Афганистана является де-факто совершившимся процессом», — сказал Песков журналистам.

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Россия заинтересована в мире на территории Афганистана, спокойствии и безопасности афганского народа, а также в прекращении отправки наркотических веществ из этой страны, подчеркнул представитель Кремля.

«Безусловно, нам еще предстоит очень внимательно отследить то, какими будут дальнейшие шаги “Талибана” в плане обеспечения порядка, безопасности граждан страны, российских дипломатов. Это сейчас является приоритетом. Сейчас нужно посмотреть, какое в реальности воплощение найдет это свершившееся доминирование “Талибана”», — отметил он.

15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

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