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14:38 (мск), источник: Ведомости

CNN сообщил о заключении под домашний арест экс-президента Афганистана

Представители «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) фактически заключили под домашний арест экс-президента Афганистана Хамида Карзая и главу Высшего совета по национальному примирению в стране Абдуллу Абдуллу, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Источник: AFP 2021

Собеседники телеканала рассказали, что в минувший понедельник талибы конфисковали оружие у охраны Карзая и отобрали у него транспортные средства, из-за чего тот переехал к Абдулле. В среду боевики обыскали дом последнего и лишили охраны и средств передвижения и его. Карзай и Абдулла оставались в Кабуле после прихода к власти «Талибана».

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Ранее Абдулла выразил надежду на формирование талибами инклюзивного правительства. Однако теперь он настроен менее оптимистично, чем неделю назад, узнал CNN.

«Талибан» 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. На данный момент боевики контролируют все провинции государства, кроме Панджшера. Захват произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.

Вчера официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил телеканалу Shamshad TV, что «Талибан» и участники сопротивления в скором времени могут заключить мирное соглашение, которое прекратит войну. До этого издание Foreign Policy сообщило о планах боевиков сформировать для управления Афганистаном совет из 12 человек, куда войдут некоторые члены бывшего правительства страны.

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