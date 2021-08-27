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04:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский назвал главное достижение в своем президентстве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что своим ключевым достижением на посту главы государства служит движение страны в стороны субъектности, при котором внешние игроки признают страну и не оказывают влияние на ее политику, сообщает телеканал «1+1».

Источник: AP 2021

По мнению Зеленского, Украина «точно субъективируется»: в качестве примера этого процесса он назвал форум «Крымская платформа».

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Кроме того, одним из главных достижений в своем президентстве лидер страны считает развитие инфраструктуры. По мнению Зеленского, Украина может стать «европейской витриной», поскольку она славится своей историей, природой, «прекрасной едой» и людьми.

«Я делаю все, чтоб нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтоб считались с нашим мнением, чтоб мы были субъектом, чтоб мы были вместе, чтоб за нас не решали вопросы», — отметил президент Украины.

В качестве еще одного достижения Зеленский указал достойный уровень подготовки и оснащенности армии. «У нас сегодня одна из самых сильных армий в Европе», — заявил он.

24 августа, на праздновании Дня Независимости Украины, Зеленский предрек гражданам страны большое будущее. Он подчеркнул, что его народ «своих в беде не бросает».

Зеленский занимает пост президента Украины с 20 мая 2019 года.

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