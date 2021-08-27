00:26 (мск), источник: РБК
Наталья Поклонская станет послом России на Островах Зеленого Мыса
Кандидатура зампреда думского комитета по международным делам Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в
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В самое ближайшее время международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом, документы на нее уже готовы, уточнил один из собеседников РБК.
Послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента. Кандидатуры на должность послов рассматриваются профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации. Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, до назначения посла принято запрашивать у принимающей стороны агреман на его назначение.
РБК направил запрос Наталье Поклонской.
Поклонскую
Республика
С 2018 года послом России в
Наталья Поклонская стала депутатом в 2016 году, избравшись в Госдуму с должности прокурора Крыма. В парламенте она получила пост главы комиссии по контролю за доходами депутатов, однако в 2018 году лишилась этой должности после того, как проголосовала против пенсионной реформы. Глава фракции единороссов Сергей Неверов тогда заявлял, что Поклонская нарушила фракционную дисциплину и должна «принять для себя решение». Комиссию по контролю за доходами депутатов впоследствии решили объединить с комиссией по этике.
В 2019 году Поклонская объявила, что переходит из комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по международным делам, а также — что завершает учебу в дипломатической академии при МИД на кафедре международной безопасности.
В этом году депутат подала заявку на участие в праймериз «Единой России», намереваясь избираться в Госдуму следующего созыва. Однако 28 мая она снялась с праймериз в связи с переходом «на новую работу», о которой обещала сообщить позже. Депутат уточнила, что на новой работе «снова может надеть китель».
«Только пусть останется интригой, какой именно», — добавила она.