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00:26 (мск), источник: РБК

Наталья Поклонская станет послом России на Островах Зеленого Мыса

Кандидатура зампреда думского комитета по международным делам Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде. Об этом РБК рассказали два источника в Госдуме.

Источник: РИА "Новости"

В самое ближайшее время международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом, документы на нее уже готовы, уточнил один из собеседников РБК.

Послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента. Кандидатуры на должность послов рассматриваются профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации. Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, до назначения посла принято запрашивать у принимающей стороны агреман на его назначение.

РБК направил запрос Наталье Поклонской.

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Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни «Единая Россия», ни руководство Крыма, от которого она избрана, ранее рассказывали РБК источник, близкий к Кремлю, и подтверждал собеседник в Госдуме. Однако с депутатом консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской, сказали два других близких к Кремлю источника РБК.

Республика Кабо-Верде (или республика Зеленого Мыса), куда отправится работать Поклонская, — небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса — это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тыс. человек.

С 2018 года послом России в Кабо-Верде является 68-летний Владимир Соколенко.

Наталья Поклонская стала депутатом в 2016 году, избравшись в Госдуму с должности прокурора Крыма. В парламенте она получила пост главы комиссии по контролю за доходами депутатов, однако в 2018 году лишилась этой должности после того, как проголосовала против пенсионной реформы. Глава фракции единороссов Сергей Неверов тогда заявлял, что Поклонская нарушила фракционную дисциплину и должна «принять для себя решение». Комиссию по контролю за доходами депутатов впоследствии решили объединить с комиссией по этике.

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В 2019 году Поклонская объявила, что переходит из комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по международным делам, а также — что завершает учебу в дипломатической академии при МИД на кафедре международной безопасности.

В этом году депутат подала заявку на участие в праймериз «Единой России», намереваясь избираться в Госдуму следующего созыва. Однако 28 мая она снялась с праймериз в связи с переходом «на новую работу», о которой обещала сообщить позже. Депутат уточнила, что на новой работе «снова может надеть китель».

«Только пусть останется интригой, какой именно», — добавила она.

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