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02:03 (мск), источник: Известия

Байден взял на себя ответственность за последние события в Афганистане

Президент США Джо Байден в четверг, 26 августа, во время своего выступления в Белом доме, заявил, что в полной мере несет ответственность за последние события в Афганистане.

Источник: AP 2021

«Я в полной мере несу ответственность за все, что произошло в последнее время», — отметил Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, лежит ли на нем ответственность за гибель 12 военнослужащих США при взрывах около аэропорта Кабула.

Кроме того, американский лидер также объяснил, почему США покинули авиабазу в Баграме. По его словам, она, по мнению военных, не представляла большой ценности, и военное руководство предложило сосредоточится на Кабуле.

«Военные заключили, что “Баграм” не представляет большой добавленной стоимости, и мудрее сосредоточиться на Кабуле. Я последовал их рекомендации», — отметил глава Белого дома.

Так Байден отреагировал на доводы критиков о том, что войска США могли бы использовать «Баграм» при эвакуации тысяч людей из Афганистана.

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Ранее глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что угроза американским силам в Афганистане от ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) реальна, Вашингтон готов к новым атакам.

Маккензи уточнил, что власти США намерены продолжать миссию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев, несмотря на произошедшие у аэропорта Кабула взрывы.

Ранее Маккензи заявил, что за взрывами в Кабуле стоит ИГ. По его словам, что за взрывами «последовали несколько атак боевиков ИГ которые открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим». Также он сообщил, что в результате атаки погибли двенадцать военнослужащих США, еще 15 ранены.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого, как указал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Всего, по данным минздрава Афганистана, в результате атак в Кабуле погибли не менее 90 человек, пострадали 150. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

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