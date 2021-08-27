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03:14 (мск), источник: РБК

Байден пригрозил «расплатой» организаторам взрывов в Кабуле

Президент США Джо Байден во время брифинга в Белом доме заявил, что Вашингтон установит причастных к взрывам, произошедшим в столице Афганистана 26 августа, и привлечет их к ответственности.

Источник: AP 2021

«Мы не простим, мы не забудем. Мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить», — сказал он.

По словам Байдена, он поручил Пентагону разработать план ответного удара по исламистским боевикам, которые совершили теракты в Кабуле.

Как отметил глава государства, американские разведслужбы считают, что взрывы в Кабуле организовала ячейка «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), которая действует на территории Афганистана и Пакистана.

«Группировка, известная как “ИГ в Хорасане”, совершила атаку, которая унесла жизни американских военнослужащих, охранявших аэропорт, и тяжело ранила еще нескольких», — сказал Байден.

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Президент подчеркнул, что «Исламское государство» «не одержит победу».

«Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем. <…> Мы спасем американцев [в Афганистане]. Мы вывезем наших афганских союзников, <…> Америку не запугать», — заключил Байден.

Два взрыва произошли вблизи аэропорта Кабула 26 августа. По данным министерства обороны США, при взрывах погибли 13 американских военных, еще 15 получили ранения. По данным Минздрава Афганистана, при теракте погибли 90 человек, более 150 получили ранения.

Ответственность за взрывы на себя взяло «Исламское государство». Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй — неподалеку от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. «Талибан» осудил произошедшее.

15 августа «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) объявил об установлении контроля практически над всей территорией Афганистана. Талибы захватили президентский дворец в Кабуле, а глава государства Ашраф Гани бежал из страны. Покинуть Афганистан можно только через аэропорт Кабула, который контролируют военные НАТО. Они осуществляют эвакуацию иностранцев. Талибы предупредили, что эвакуация должна быть закончена 31 августа, после чего аэропорт перейдет под их контроль.

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