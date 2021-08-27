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10:50 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган: талибы предложили Турции заниматься управлением аэропорта Кабула

Безопасность они берут на себя, отметил турецкий президент.

Источник: AFP 2021

АНКАРА, 27 августа. /ТАСС/. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) предложило Турции заниматься гражданским управлением аэропорта Кабула, а безопасность оно берет на себя. Об этом в пятницу заявил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.

«Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам. Мы пока не дали ответ», — сказал он.

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