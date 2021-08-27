10:50 (мск), источник: ТАСС
Эрдоган: талибы предложили Турции заниматься управлением аэропорта Кабула
Безопасность они берут на себя, отметил турецкий президент.
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АНКАРА, 27 августа. /ТАСС/. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) предложило Турции заниматься гражданским управлением аэропорта Кабула, а безопасность оно берет на себя. Об этом в пятницу заявил президент Турции Тайип Эрдоган на
«Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам. Мы пока не дали ответ», — сказал он.