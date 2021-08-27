10:58 (мск), источник: ТАСС
«Единая Россия» опубликовала свою предвыборную народную программу
Документ состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Партия «Единая Россия» опубликовала свою программу, с которой пойдет на сентябрьские выборы в Госдуму. Документ, принятый на съезде партии 24 августа, размещен на официальном сайте единороссов.
Программа, которую в партии называют народной, поскольку она формировалась на основе предложений граждан, озаглавлена «За благополучие и достойную жизнь людей. За сильную и успешную Россию». Она состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия», каждый из них включает в себя несколько тематических разделов по ключевым сферам жизни общества.
В раздел «Благополучие людей» входят блоки: «Хорошая работа — достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся», «Современное образование и передовая наука», «Удобная и комфортная жизнь», «Экология для жизни», «Государство для человека».
В частности, в блоке «Крепкая семья» партия ставит перед собой задачу существенно повысить достаток, обеспечить благополучие семей с детьми, создать такую систему поддержки, при которой рождение ребенка будет гарантировать большую защищенность и дополнительные возможности для детей и родителей. Блок «Здоровье человека» посвящен увеличению продолжительности жизни, поддержке активного долголетия людей старших поколений, защите материнства и детства.
Во второй раздел «Сильная Россия» вошли следующие темы: «Экономика развития», «Развитие села», «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны», «Культура, история, традиции», «Гражданская солидарность и молодежная политика», «Внешняя и оборонная политика».
Российское законодательство обязывает партии, выдвинувшие кандидатов, не позднее чем за 20 дней до голосования опубликовать свою предвыборную программу не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, разместить ее в интернете и предоставить копию этой публикации и ссылку на