В Кремле отреагировали на плакаты с Калининградом в составе Германии

15:03 (мск), источник: Ведомости
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«Мы знаем, мы видели сообщения СМИ. Реакция у нас негативная, отрицательная», — сказал Песков журналистам. Он отметил, что это не имеет отношения к официальной позиции Берлина, который не подвергает сомнению территориальную целостность России.
«Но, конечно, очень важно понимать такие устремления территориальные от политических сил Германии», — добавил
Ранее издание Nordkurier сообщило, что на улицах немецкого города Тетеров, относящегося к земле Мекленбург — Передняя Померания, появились предвыборные плакаты партий
Калининград ранее назывался Кенигсбергом и с конца 18 по середину 20 века являлся административным центром германской провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции 1945 г. северную часть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом временно отдали СССР. Позже Кенигсбергскую область полностью признали территорией СССР. Впоследствии она вошла в состав России.