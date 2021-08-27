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15:03 (мск), источник: Ведомости

В Кремле отреагировали на плакаты с Калининградом в составе Германии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативной реакции Кремля на размещенные в Германии предвыборные плакаты с Калининградом в составе страны.

Источник: РИА "Новости"

«Мы знаем, мы видели сообщения СМИ. Реакция у нас негативная, отрицательная», — сказал Песков журналистам. Он отметил, что это не имеет отношения к официальной позиции Берлина, который не подвергает сомнению территориальную целостность России.

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«Но, конечно, очень важно понимать такие устремления территориальные от политических сил Германии», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее издание Nordkurier сообщило, что на улицах немецкого города Тетеров, относящегося к земле Мекленбург — Передняя Померания, появились предвыборные плакаты партий Христианско-демократического союза Германии (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) 72-летней давности, на которых Калининград входит в состав Германии.

Калининград ранее назывался Кенигсбергом и с конца 18 по середину 20 века являлся административным центром германской провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции 1945 г. северную часть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом временно отдали СССР. Позже Кенигсбергскую область полностью признали территорией СССР. Впоследствии она вошла в состав России.

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