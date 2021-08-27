Буланова обошла Зюганова по популярности в рейтинге ВЦИОМа

Согласно итогам опроса ВЦИОМа Буланова набрала 42% голосов, а Зюганов — 41%.
Возглавили же первую пятерку политиков по этому показателю министр иностранных дел Сергей Лавров (73%), министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу (69%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (44%).
При этом в рейтинге известности лидеров партийных списков с большим отрывом лидировала партия «Единая Россия» (со средним значением по представителям пятерки — 64%). За ней следуют КПРФ (31%), ЛДПР (30%), партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (28%) и «Яблоко» (24%), следует из сообщения ВЦИОМа в Telegram.
Ранее, 25 августа, ВЦИОМ опубликовал данные всероссийского телефонного опроса среди россиян, согласно которому у большинства опрошенных россиян сложилось положительное впечатление от выступления президента РФ Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия».
Так, 79% респондентов положительно оценили выступление президента, 11% ответили, что впечатление было отрицательным, а 5% остались безразличны.
Путин 22 и 24 августа выступил на двух пленарных заседаниях съезда партии «Единая Россия», в ходе которых затронул ряд актуальных вопросов, а также обсудил предложения россиян по усовершенствованию программы партии.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.