Талибы и Пентагон поспорили о контроле над аэропортом Кабула

По словам одного из собеседников агентства, талибы овладели большей частью аэропорта. «За американцами остается лишь малая часть [аэропорта]», — заявил он.
Однако пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, в свою очередь, заявил на брифинге, что аэропорт по-прежнему находится под контролем военных США.
«Они [талибы] не контролируют ни одни из ворот [аэропорта]. Они не контролируют никакие операции в аэропорту. Он [аэропорт] все еще находится под контролем военных США», — сказал Кирби.
По словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, Соединенные Штаты после своего ухода намерены вернуть аэропорт обратно афганцам.
Сейчас кабульский аэропорт контролируют военные США и их союзников, которые проводят эвакуацию. После того как талибы объявили о переходе большей части Афганистана и пограничных зон под их контроль, тысячи афганцев устремились в аэропорт, чтобы покинуть страну. «Талибан» ранее установил для США дедлайн по эвакуации: американцы должны уложиться в срок до 31 августа. Президент США Джо Байден заявлял, что придерживается этого срока. Впрочем, как утверждают талибы, любые граждане Афганистана, у которых есть документы, смогут летать за границу.
Талибы перешли в наступление после того, как США и их союзники начали выводить свои войска. Они захватывали один крупный город за другим, а 15 августа заняли Кабул. Единственной провинцией, которая до сих пор не перешла под контроль боевиков, остается Панджшер. Лидер антиталибского сопротивления из окруженного Панджшера в интервью РБК выразил надежду на мирный процесс, хотя и не исключил военного сценария. «Обе стороны пытаются начать переговоры, но в то же время готовятся на случай военного варианта», — заявил он.
26 августа у одних из ворот аэропорта Кабула, где собрались афганцы в надежде улететь из страны, произошел взрыв. Первоначально военные США сообщали, что два террориста подорвали себя. Однако позже в Пентагоне уточнили, что взрыв был один. США сообщили о гибели 13 американских военных, 18 были ранены. Также жертвами стали десятки афганцев. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Взрыв в Кабуле привел к крупнейшим за годы разовым потерям армии США.