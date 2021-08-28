14:02 (мск), источник: Газета.Ру
Президент Эстонии предложила ЕС разместить в стране ПВО для сдерживания России
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила ЕС профинансировать создание в ее стране ПВО средней дальности для сдерживания России.
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По ее словам, страны Балтии, в том числе Эстония, расходуют на оборону больше 2% ВВП, однако у них
«Если ЕС хочет во
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и Европейским союзом находятся в плачевном состоянии. По его словам, контакты с Брюсселем сведены к минимуму