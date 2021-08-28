МИД РФ увидел хорошие шансы на установление порядка в Афганистане

По его словам, странам региона придется кооперироваться для оказании помощи Афганистану. Необходимо будет заняться социальным и экономическим устройством страны. При этом Москве придется налаживать взаимоотношения с новой властью в Афганистане.
«Они [талибы] хотят сформировать новое руководство, в которое будут включены представители других этнополитических сил. Если события будут развиваться по этому сценарию, то есть шанс — довольно хороший — для того, чтобы при поддержке международного сообщества наводить в Афганистане порядок», — сказал Кабулов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами (движение «Талибан», запрещено в РФ как террористическое). Также под контролем движения большая часть страны.
28 августа стало известно о том, что в течение недели в Кабуле намерены объявить полный состав нового правительства Афганистана. Отмечается, что члены движения уже определились с кандидатурами на посты в ключевых учреждениях страны, в том числе министерства здравоохранения и образования, а также центрального банка. 23 августа стало известно о введении амнистии для всех чиновников бывшего афганского правительства.
С 15 августа после занятия Кабула и объявления об «окончании войны» в Афганистане был поднят флаг движения над президентским дворцом. В настоящее время правительство президента Афганистана Ашрафа Гани, покинувшего страну, не контролирует большую часть Афганистана.