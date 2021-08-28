Байден заявил, что США продолжат наносить удары по террористам ИГ в Афганистане

Как сообщается в письменном заявлении главы государства, в субботу утром он обсудил со своей командой по национальной безопасности удар, нанесенный накануне американскими ВС в афганской провинции Нангархар. По данным Пентагона, в результате операции были уничтожены два боевика группировки «ИГ в Хорасане».
«Я сказал, что мы будем преследовать группировку, ответственную за нападение на наших военных и невинных гражданских в Кабуле (речь о теракте в Кабуле 26 августа), и мы это сделали. Этот удар не был последним. Мы продолжим выслеживать всех причастных к этому ужасному нападению и заставим их заплатить. Мы будем отвечать всякий раз, когда кто-то пытается нанести вред США или атаковать наших военных», — отметил Байден.
Американские военные считают «весьма вероятной» новую атаку террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24−36 часов, заявил президент США.
«Ситуация на местах продолжает оставаться крайне опасной, угроза террористических атак на аэропорт остается высокой. Наши военачальники сообщили мне, что атака весьма вероятна в следующие 24−36 часов», — говорится в письменном заявлении американского лидера.