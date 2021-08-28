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22:33 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что США продолжат наносить удары по террористам ИГ в Афганистане

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Американские военные продолжат наносить авиаудары по боевикам группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в субботу президент США Джо Байден.

Источник: Reuters

Как сообщается в письменном заявлении главы государства, в субботу утром он обсудил со своей командой по национальной безопасности удар, нанесенный накануне американскими ВС в афганской провинции Нангархар. По данным Пентагона, в результате операции были уничтожены два боевика группировки «ИГ в Хорасане».

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«Я сказал, что мы будем преследовать группировку, ответственную за нападение на наших военных и невинных гражданских в Кабуле (речь о теракте в Кабуле 26 августа), и мы это сделали. Этот удар не был последним. Мы продолжим выслеживать всех причастных к этому ужасному нападению и заставим их заплатить. Мы будем отвечать всякий раз, когда кто-то пытается нанести вред США или атаковать наших военных», — отметил Байден.

Американские военные считают «весьма вероятной» новую атаку террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24−36 часов, заявил президент США.

«Ситуация на местах продолжает оставаться крайне опасной, угроза террористических атак на аэропорт остается высокой. Наши военачальники сообщили мне, что атака весьма вероятна в следующие 24−36 часов», — говорится в письменном заявлении американского лидера.

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