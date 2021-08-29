Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Врачи назвали симптомы COVID-19, длящиеся больше года Половина пациентов, госпитализированных с COVID-19, страдает от симптомов спустя год после выздоровления
Фоторепортажи
10Как выглядят самые грандиозные фонтаны и каскады мира
12Шанс улететь — за колючей проволокой
01:14 (мск), источник: Известия

Шойгу заявил об увеличении боеспособности ВС РФ вдвое

Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу, 28 августа, в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что боеспособность армии ВС РФ выросла вдвое. Этого, по его словам, удалось достичь благодаря внезапным проверкам, армейским играм и новому вооружению.

Источник: Известия

«Армейские игры и внезапные проверки и плюс к этому в таких масштабах поставки вооружений и военной техники, они увеличили боеспособность вооруженных сил в два раза за это время. В два раза — это огромный показатель», — отметил глава Минобороны.

Шойгу пояснил, что в этом году в Армейских международных играх приняли участие 452 тыс. российских военнослужащих.

Кроме того, он добавил, что не хочет, чтобы АрМИ превратились в «спорт высоких достижений», поэтому победитель не может участвовать в них в следующем году.

По словам главы военного ведомства, выигравший может быть инструктором, тренером, но никак не участником.

Читайте также
Шойгу представит стратегию развития Центральной Сибири

«Таким образом, у нас каждый год появляются тысячи новых ребят, новых экипажей, которые владеют, и самолеты, и вертолеты, и те же самые С-400, и корабельные экипажи, и подводные лодки, водолазы, и много-много чего», — заключил министр.

Накануне российские морские пехотинцы одержали победу на международном конкурсе «Морской десант» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

Ранее, в мае, в ходе Армейских международных игр российские курсанты установили мировой рекорд, преодолев трассу полигона Песочное быстрее своих коллег из Азии, Африки и стран СНГ. Так, на преодоление препятствий у экипажей ушло менее получаса.

Всего в «АрМИ-2021» 34 конкурса, они проходят в 11 странах. Участвуют в состязаниях более 5 тыс. военных из 42 стран.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пожалуйте чипироваться: мировой экономике не хватает полупроводников
Всеми мерами: банки предлагают не допускать граждан к банкротству за ложь
Рособрнадзор: изменения коснутся практически всех предметов ЕГЭ
В Калининграде во время футбольного матча погиб вратарь
Врач объяснила разницу между антителами после прививок и COVID
«Реал» нацелился на самого дорогого футболиста мира
В соцсетях нашли двойника Дуэйна Джонсона
Россия драматичным образом вышла в финал ЧМ по пляжному футболу
Hi-Tech
В России появился киборг-терминатор (эксклюзивные фото и видео) У него подвижные руки с восемью двигателями
Горячие темы на Авто
Дожили. Советуют, ложась в больницу , удалять банковское приложение. 170
Фильм "Солнцепек" 134
пришла весть с 22 08 отменили тех. осмотр , 77
БДСМ помидоры и скоро 3 сентября.... 67
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
8 мифов об AliExpress, которым не стоит верить
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Gnezdo.ru
Порадуйте своих любимых цветами
Что надо срочно сделать при замене аккумулятора
Важное решение Мишустина, которого ждали в России
Этот секрет поможет заводить двигатель в мороз
Леди
72-летняя Пугачева в эффектном платье произвела фурор на вечере Примадонна произвела фурор своим стилем и прической
Дом
Три вещи, которые преобразят квартиру без ремонта
Завораживает: 10 самых необычных смотровых площадок мира
7 аксессуаров, которые преобразят интерьер
5 ошибок в организации систем хранения
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь