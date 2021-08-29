01:14 (мск), источник: Известия
Шойгу заявил об увеличении боеспособности ВС РФ вдвое
Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу, 28 августа, в эфире
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«Армейские игры и внезапные проверки и плюс к этому в таких масштабах поставки вооружений и военной техники, они увеличили боеспособность вооруженных сил в два раза за это время. В два раза — это огромный показатель», — отметил глава Минобороны.
Шойгу пояснил, что в этом году в Армейских международных играх приняли участие 452 тыс. российских военнослужащих.
По словам главы военного ведомства, выигравший может быть инструктором, тренером, но никак не участником.
«Таким образом, у нас каждый год появляются тысячи новых ребят, новых экипажей, которые владеют, и самолеты, и вертолеты, и те же самые С-400, и корабельные экипажи, и подводные лодки, водолазы, и
Накануне российские морские пехотинцы одержали победу на международном конкурсе «Морской десант» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».
Ранее, в мае, в ходе Армейских международных игр российские курсанты установили мировой рекорд, преодолев трассу полигона Песочное быстрее своих коллег из Азии, Африки и стран СНГ. Так, на преодоление препятствий у экипажей ушло менее получаса.
Всего в «АрМИ-2021» 34 конкурса, они проходят в 11 странах. Участвуют в состязаниях более 5 тыс. военных из 42 стран.