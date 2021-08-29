Париж и Лондон представят в СБ ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле

«Наш проект резолюции подразумевает определение [границ] контролируемой ООН безопасной зоны в Кабуле, которая позволит продолжать гуманитарные операции. Это обеспечит ООН основу для срочных действий и прежде всего позволит каждому выполнить свои обязательства, а международному сообществу — сохранить давление на “Талибан” (запрещенное в РФ радикальное движение)», — сказал он.
Данная зона необходима в том числе для того, чтобы в ней могли укрыться афганцы, не успевшие улететь эвакуационными рейсами. По словам Макрона, в стране остаются «несколько тысяч» человек, которым Франция желает предоставить защиту.
Помимо судей, артистов и представителей интеллигенции он упомянул женщин, которые в последние 20 лет получали образование и которым следует «помочь избежать репрессий».
В то же время французский лидер отверг критику в свой адрес со стороны французских политиков из-за фразы в его недавнем обращении к нации о необходимости «защитить Францию от большого притока нелегальных мигрантов». Макрон заверил, что его неправильно поняли и обратил внимание на необходимость прежде всего предоставить убежище тем, кому угрожают талибы.
«Будут большие потоки [мигрантов], потому что уже созданы каналы для тех, кто не находится в непосредственной опасности, но хочет уехать», — пояснил он, указав на большое скопление беженцев в Иране, Пакистане и Таджикистане.
При этом многие афганцы, которым Франция отказала в убежище, в нынешних условиях не могут быть возвращены на родину.
«Нужно вновь осуществить координацию между европейскими странами, чтобы не сложилась такая ситуация, когда афганцы <…> путешествовали бы по всей Европе в поисках страны, которая предложит им лучшие условия», — добавил Макрон.
В ночь на субботу МИД и Министерство Вооруженных сил Франции объявили о завершении операции по эвакуации своих граждан и сотрудничавших с ее представителями афганцев. Французские дипломаты и военные были вывезены на авиабазу в Абу-Даби. Как уточнил Макрон, с середины августа были вывезены 2 834 человека, из них 142 француза и 117 европейцев, остальные — граждане Афганистана. Всего было осуществлено 15 рейсов.
Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики движения «Талибан» нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.