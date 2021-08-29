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Фоторепортажи
10Талибы осваиваются в Кабуле, люди бегут из страны
12Шанс улететь — за колючей проволокой
03:11 (мск), источник: ТАСС

Париж и Лондон представят в СБ ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Франция и Великобритания представят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон воскресной газете Le Journal du Dimanche.

Источник: Reuters

«Наш проект резолюции подразумевает определение [границ] контролируемой ООН безопасной зоны в Кабуле, которая позволит продолжать гуманитарные операции. Это обеспечит ООН основу для срочных действий и прежде всего позволит каждому выполнить свои обязательства, а международному сообществу — сохранить давление на “Талибан” (запрещенное в РФ радикальное движение)», — сказал он.

Данная зона необходима в том числе для того, чтобы в ней могли укрыться афганцы, не успевшие улететь эвакуационными рейсами. По словам Макрона, в стране остаются «несколько тысяч» человек, которым Франция желает предоставить защиту.
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Помимо судей, артистов и представителей интеллигенции он упомянул женщин, которые в последние 20 лет получали образование и которым следует «помочь избежать репрессий».

В то же время французский лидер отверг критику в свой адрес со стороны французских политиков из-за фразы в его недавнем обращении к нации о необходимости «защитить Францию от большого притока нелегальных мигрантов». Макрон заверил, что его неправильно поняли и обратил внимание на необходимость прежде всего предоставить убежище тем, кому угрожают талибы.

«Будут большие потоки [мигрантов], потому что уже созданы каналы для тех, кто не находится в непосредственной опасности, но хочет уехать», — пояснил он, указав на большое скопление беженцев в Иране, Пакистане и Таджикистане.

При этом многие афганцы, которым Франция отказала в убежище, в нынешних условиях не могут быть возвращены на родину.

«Нужно вновь осуществить координацию между европейскими странами, чтобы не сложилась такая ситуация, когда афганцы <…> путешествовали бы по всей Европе в поисках страны, которая предложит им лучшие условия», — добавил Макрон.

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Завершение эвакуации

В ночь на субботу МИД и Министерство Вооруженных сил Франции объявили о завершении операции по эвакуации своих граждан и сотрудничавших с ее представителями афганцев. Французские дипломаты и военные были вывезены на авиабазу в Абу-Даби. Как уточнил Макрон, с середины августа были вывезены 2 834 человека, из них 142 француза и 117 европейцев, остальные — граждане Афганистана. Всего было осуществлено 15 рейсов.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики движения «Талибан» нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.

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